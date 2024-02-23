Рабочая неделя в Воронежской области начнется с серьезного похолодания

В Воронежской области ночью понедельника, 26 февраля, ожидается 10-градусный мороз. Существенных осадков не прогнозируется. В светлое время суток температура воздуха составит от −2 до +3 градусов. Погоду будет определять антициклон. Об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра.
В столице Черноземья температура воздуха ночью составит −2 … −6 градусов. Снега не будет. В светлое время суток термометры покажут от −1 до +3 градусов. Ожидается юго-восточный ветер с порывами 8−13 м/сек.
Ранее синоптики оценили вероятность экстремально жаркого лета в Воронежской области в 2024 году. В социальных сетях приход аномальной жары связывают с феноменом Эль-Ниньо — метеорологическим явлением, которое оказывает глобальное влияние на температуру на планете.