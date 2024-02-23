Рабочая неделя в Воронежской области начнется с серьезного похолодания

В Воронежской области ночью понедельника, 26 февраля, ожидается 10-градусный мороз. Существенных осадков не прогнозируется. В светлое время суток температура воздуха составит от −2 до +3 градусов. Погоду будет определять антициклон. Об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра.