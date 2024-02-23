Губернатор Глеб Никитин высказался о работе Сергея Юрана в ФК «Пари НН»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин высказался о работе главного тренера ФК «Пари Нижний Новгород» Сергея Юрана. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
Глеб Никитин отметил, что игра нижегородских футболистов зависит от конкретных целей и задач и, конечно, из необходимости радовать болельщиков и идти вперед.
— Хорошо, что у Юрана сейчас получается. Надеемся, что год от года мы будем прогрессировать. Доверие к главному тренеру? Сейчас Юран показывает хорошую работу, — сказал Глеб Никитин.
Отметим, в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по результатам 18 туров ФК «Пари НН» занимает девятое место.
Напомним, генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев надеется, что полузащитник Константин Кучаев сможет перезапустить карьеру в ФК «Пари Нижний Новгород».