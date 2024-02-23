В Молдавии решили переименовать улицу маршала Конева

«Очередная неонацистская инициатива ПДС в год 80-летия Молдавии от фашизма. Дикари, решившие озаботиться культурой, предлагают переименовать улицу освободителя Бельц, командующего 1-м Украинским фронтом маршала Советского Союза Ивана Конева», — написал Петрович.
По его словам, заменить полководца предлагают на поэта Григория Виеру.
«Лауреат премии Ленинского комсомола Григорий Павлович Виеру, безусловно, заслуживает того, чтобы в его честь в северной столице появилась улица его имени. Но почему среди шикарного выбора среди имеющихся в Бельцах улиц Траяна и Дечебала, Николая Йорги и Николая Лабиша, Овидиу и Чахлэу они выбрали именно одного из героев борьбы против нацизма, маршала Конева?», — задается он вопросом.
Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года — Ясско-Кишиневская операция. За время оккупации Молдавии фашисты уничтожили 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнали в рабство, 207 тысяч мирных жителей были подвергнуты пыткам и истязаниям.