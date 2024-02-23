В Молдавии решили переименовать улицу маршала Конева

«Лауреат премии Ленинского комсомола Григорий Павлович Виеру, безусловно, заслуживает того, чтобы в его честь в северной столице появилась улица его имени. Но почему среди шикарного выбора среди имеющихся в Бельцах улиц Траяна и Дечебала, Николая Йорги и Николая Лабиша, Овидиу и Чахлэу они выбрали именно одного из героев борьбы против нацизма, маршала Конева?», — задается он вопросом.