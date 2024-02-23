Казанцев приглашают в «Город Игр Будущего»

Ранее мы писали, что в честь мультиспортивного турнира «Игры будущего», проходящего в Казани, была выпущена специальная почтовая марка. Марка, стоимостью 85 рублей, представлена публике вместе с тематической открыткой и уже доступна в почтовых отделениях Москвы и Казани, где ее можно погасить уникальным штемпелем первого дня.