Казанцев приглашают в «Город Игр Будущего»

22 февраля в Казани начал свою работу Город Игр Будущего — экспозиционное и развлекательное пространство, объединившее в себе интерактивную выставку и образовательный центр. Это место будет радовать посетителей до 3 марта.
Город предлагает уникальную возможность погрузиться в мир фиджитал-спорта, где цифровые технологии сочетаются с физическими упражнениями. Здесь каждый сможет почувствовать себя спортсменом, встретить известных атлетов и звезд шоу-бизнеса. Помимо спортивных испытаний, посетителей ожидает насыщенная культурно-просветительная программа, включающая лекции, фотозоны и демонстрацию новых фиджитал-дисциплин.
На площадке Города Игр Будущего расположены 15 стендов от партнеров турнира и ведущих компаний страны. Гости могут насладиться просмотром спортивных трансляций, поиграть в видеоигры и расслабиться в лаундж-зоне. Интерактивные павильоны предлагают посетителям протестировать свои силы в различных дисциплинах, включая футбольный симулятор и интерактивные игры с героями Игр Будущего.
В Городе Игр представлены восемь демодисциплин, в которых каждый желающий может испытать свои силы. Лучшие из этих видов спорта получат шанс быть включенными в основную программу соревнований Игр Будущего.
Доступ в Город Игр Будущего открыт каждый день с 9:00 до 20:00, и для посещения не требуется билет или аккредитация, за исключением дня закрытия турнира. Удобно добраться в Город можно разными способами:
Бесплатный шаттл от станции метро «Проспект победы». Электрички от вокзала Казань-1 до станции Аэропорт (бесплатно для владельцев билета или аккредитаций). Автобус № 197. Такси. Зона высадки расположена прямо у КПП рядом с парковой № 5 «Казань Экспо». Личной транспорт, который можно припарковать неподалеку от «Казань Экспо».
Ранее мы писали, что в честь мультиспортивного турнира «Игры будущего», проходящего в Казани, была выпущена специальная почтовая марка. Марка, стоимостью 85 рублей, представлена публике вместе с тематической открыткой и уже доступна в почтовых отделениях Москвы и Казани, где ее можно погасить уникальным штемпелем первого дня.