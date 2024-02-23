В Челябинске меняют полисы медстрахования

Проблема возникает, когда нужно идентифицировать данные по «жёлтым» полисам. Здесь возникают технические сбои, поскольку актуализировать эти данные проблематично. ТФОМС убедительно просит граждан оформить цифровой полис в любой из страховых медицинских компаний региона. Также страховщики просят ставить их в известность при смене паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. Закон отменил такую обязанность, но граждан просят по-человечески проявить сознательность.