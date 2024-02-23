8 принципов для отца девочки, которые помогут ей строить счастливые отношения с мужчинами

Именно через образ папы девочка идентифицирует свой пол как женский и создает ряд предположений о том, что же это значит, пишет PsychCentral. Папа для дочери — ориентир, который помогает понять, кто такие мужчины, какие они, чего можно от них ожидать в общем и от отношения мужчины к женщине. На каждом этапе своего созревания ребенок учится у родителей взаимоотношениям, изучает, что значит быть успешной женщиной и как этого добиться, как строить отношения с противоположным полом.