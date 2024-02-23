8 принципов для отца девочки, которые помогут ей строить счастливые отношения с мужчинами

Роль папы в жизни девочки
В семьях наших бабушек и дедушек редко вспоминали о роли отца в воспитании детей, а девочек в особенности. Традиционно это возлагалось на маму, хотя во все времена папа для мальчика был примером для подражания. Но отношения отца и дочери так же важны, как и ее отношения с матерью, пишет автор К. Мелисса Т. Шульц на американском либеральном веб-сайте Huffpost.
Именно через образ папы девочка идентифицирует свой пол как женский и создает ряд предположений о том, что же это значит, пишет PsychCentral. Папа для дочери — ориентир, который помогает понять, кто такие мужчины, какие они, чего можно от них ожидать в общем и от отношения мужчины к женщине. На каждом этапе своего созревания ребенок учится у родителей взаимоотношениям, изучает, что значит быть успешной женщиной и как этого добиться, как строить отношения с противоположным полом.
Быть отцом девочки — нелегкая работа, которая базируется на таких принципах:
- Любовь отца к маме. Ребенок, которого воспитывают любящие родители, чувствует себя в безопасности, понимает, что он тоже любим, и от этого счастлив. Конечно, бывают разные ситуации, не всегда родители любят друг друга, но ради дочери отец должен найти в ее матери то, за что ее можно уважать и чем восхищаться, советует PsychCentral. В любой ситуации он должен проявлять к ней уважение, чтобы достойно выглядеть в глазах дочери.
- Привязанность друг к другу. Девочки с чувством собственного достоинства и отцы обычно хорошие друзья. Этого легко добиться, если проводить время вместе (играть, гулять, решать повседневные задачи). Дайте понять дочери, что любите ее, доказывайте это словами, подходящими для ее возраста, объятиями и поступками. Так формируется способность девочки доверять и ценить.
- Рамки безопасности. Отец должен научить девочку правильному поведению, скромности и разумным границам — всему, что должно оградить ее от сексуального насилия.
- Интерес к учебе и развитию. Отец должен интересоваться, что девочка изучает в школе, насколько она осваивает знания, что ей интересно. Полезно будет рассказывать ребенку о своей работе и хобби. Отцы самых успешных женщин интересовались их учебой и интеллектом. Например, отец Маргарет Тэтчер обсуждал с ней политику и брал с собой на собрания, когда ей не было и 15 лет.
- Присутствие на мероприятиях, в которых участвует дочь. Занимается ли она баскетболом, играет в театре или рисует — важно посещать ее соревнования, спектакли или выставки, чтобы поддержать и стать свидетелем ее талантов, усилий и достижений. Признание мужчины станет мотивацией для дальнейших достижений.
- Комплименты. Отец должен говорить дочке, что она красивая, одобрять ее стиль, походку, прическу. Из этого строится ее самооценка. Уровень одобрения отца влияет на сексуальность дочери во взрослом возрасте, отмечает доктор Садия Джилани из Университета COMSATS в Исламабаде (CUI).
- Толерантное отношение к другому мнению. Даже если отец не согласен с мнением мамы или дочери, он должен уважительно к нему относиться, показывая, что у всех есть право на собственные мысли, а несовпадение взглядов не повод для ссор и конфликтов.
- Уважительное отношение ко всем женщинам. Отец должен с осторожностью говорить о женщинах из семьи, коллегах, соседках и даже о тех, которые неумело ведут машину на соседней полосе. Отношение отца к женщинам — часть отношения, которое девочка формирует к себе.
Как отец влияет на жизнь дочери? Из девочки, которая имеет позитивный опыт общения с папой, вырастает самодостаточная, уверенная, женственная, открытая к общению личность. Если отец унижает дочь или ее маму, не делает комплиментов, не показывает свою любовь, не дает чувство защищенности, то в такой атмосфере вырастет неуверенная в себе, закомплексованная девушка с низкой самооценкой.
Влияние отца на взрослые отношения дочери с мужчинами
Для взрослой девушки отношения между родителями становятся шаблоном того, какими будут ее отношения с мужчиной, хочет она того или нет, пишет PsychCentral. Она вступает во взрослую жизнь с уже известной для нее картиной взаимоотношений мужчины и женщины.
Большинство детей любят своих родителей безоговорочно и принимают привязанность и любовь, которые им дают или не дают, как норму, объясняет доктор медицинских наук Дженнифер Кромберг. Как отец вел себя с дочерью, такого же отношения она будет ожидать от своего будущего партнера.
Отец, который хочет для дочери достойного мужа, должен сам быть любящим, заботливым, уважающим. Он для нее образец мужественности, который девушка будет искать, когда начнет встречаться с парнями. Если хотите, чтобы она нашла верного, трудолюбивого, честного, веселого, умного и без вредных привычек мужчину, то сами будьте таким. «Делай, как я говорю, а не как я делаю» редко срабатывает, объясняет PsychCentral. Дочь будет верить тому, что отец делает, а не тому, о чем говорит.
Доктор Дженнифер Кромберг рассказывает, что за годы своей психологической практики она встречала очень мало женщин, которые неосознанно или сознательно не выбирали романтического партнера по характеристикам своего отца. Имеются ввиду не только физические данные, но и его поведение. Даже те, кто заявлял, что выбрали партнеров, противоположных их отцу, все равно основывали свой выбор на отношениях или их отсутствии с отцом.
Успешные в любви и карьере женщины с высоты своего возраста и жизненного опыта подчеркивают, что на их самооценку и выбор спутника жизни повлияли не отношения с матерью, а отношения с отцом, пишет К. Мелисса Т. Шульц. Когда мы становимся старше, узнаем больше о том, кем были наши отцы как люди, а не только как родители.
Если женщины молчат о своих прошлых отношениях с папой, когда они росли, значит им стыдно за то, что тогда происходило. Они живут с чувством вины и невозможностью примириться с этим. Некоторые боятся выходить замуж из-за того, что их отец, например, был алкоголиком.
Привязанность, связанная с тревогой и избеганием, отрицательно сказывается на психологическом благополучии взрослых дочерей, приводит данные исследования доктор Садия Джилани. У девушек с низкими показателями избегания и тревоги безопасный стиль привязанности. Те же, у кого они высоки, не уверены в себе, боязливы и предпочитают многого избегать в своей жизни. Это может выражаться и в постоянном откладывании важных дел на потом, и в одолевающей скуке, и в одиночестве.
Дочери важно стать зрелой личностью, понять, что ее вины в том, что сделал или не сделал отец, нет. Важно не позволять своему прошлому определять настоящее и будущее, советует К. Мелисса Т. Шульц.
Роль отца в жизни девочки и даже взрослой женщины неоспорима и не вторична. Она определяет и самооценку, и судьбу, и даже будущего мужа.