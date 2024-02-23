На берегу Цимлянского водохранилища создадут природный парк

«Наша задача — размещение современного гостиничного комплекса, который как форматом, так и архитектурой будет гармоничной частью существующего ландшафта, а доминантой территории станет огромный природный парк на берегу Цимлянского моря», — написал он.
Предварительно, его площадь составит 10−12 га. Начнут проект реализовывать в 2025 году. В этом же займутся разработкой мастер-плана территории.
В трех часах езды от Ростова, по словам Санина, появятся уединенная зона для гостей, виноградники, ресторан авторской кухни, спа-зона с банями и бассейнами, парковая зона.