Полезная еда: какие новые продукты питания разрабатывают в НАН

Чтобы сохранять здоровье, качественная и безопасная еда должна быть в приоритете. Белорусские ученые это понимают и разрабатывают новые технологии производства продуктов для людей разного возраста и потребностей. Продукты должны соответствовать целому ряду требований — быть полезными, обладать всеми нужными свойствами, но при этом быть вкусными и привлекательными для потребителей, да еще и иметь приемлемую цену. Не менее важно и качественное сырье, которое производят сельхозпредприятия. Аграриям также требуются разработки ученых для максимальной эффективности. О последних новинках и направлениях исследований рассказали представители Национальной академии наук в пресс-центре БЕЛТА.