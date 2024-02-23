Полезная еда: какие новые продукты питания разрабатывают в НАН

НПЦ НАН Беларуси по продовольствию курирует перерабатывающую промышленность и работает над повышением ее эффективности. «Мы занимаемся вопросами разработки и внедрения новых технологий и решений, совершенствования существующих и запуска новых процессов производства продуктов питания. Особое внимание уделяется разработке продуктов для питания детей. Благодаря совместной работе с отечественными предприятиями более 80% детского питания на полках наших магазинов — продукция белорусского производства», — сказала заместитель генерального директора по научной работе и стандартизации НПЦ Наталья Комарова.
Какие новинки предлагают ученые
В прошлом году одно из предприятий страны приступило к выпуску продукции по разработанной учеными поточной технологии шоковой заморозки фруктов, овощей и смесей из них. Данная продукция предназначена для приготовления обеденных и десертных блюд как для общего, так и для детского питания. По словам ученых, шоковая заморозка обеспечивает сохранение природных свойств и характеристик исходного сырья — вкуса, аромата, формы, консистенции, структуры, комплекса витаминов и минеральных веществ. Технология обладает высокой экспортной ориентированностью и направлена на снижение импортозависимости.
Также разработана технология производства печенья для детского питания с оптимизированным углеводным, жирнокислотным и витаминно-минеральным составом. Печенье обогащено витаминно-минеральными добавками отечественного производства и позволяет восполнить дефицит витаминов группы В, А, Е, D, кальция и железа в организме ребенка в соответствии с его возрастными потребностями.
Еще одна новинка — печенье для детей без сахара на основе концентрированных фруктовых соков, рапсового масла, цельнозерновой пшеничной муки. Печенье отличается высоким содержанием пищевых волокон и минеральных веществ. Использование рапсового масла вместо маргарина обеспечило снижение доли насыщенных жиров в продукции и в то же время увеличило содержание витамина Е (теперь в таком печенье более 60% от суточной потребности).
«В кондитерской отрасли разработан широкий ассортимент продукции без добавления сахара. Это зефир, халва, шоколад, мармелад, батончики мюсли. Эту продукцию могут употреблять как здоровые люди, так и люди с диабетическими заболеваниями», — отметила Наталья Комарова. Кроме того, разработаны желейные кондитерские изделия с использованием нового нетрадиционного студнеобразователя — модифицированного крахмала. Это позволило расширить ассортимент и получить изделия с оригинальной структурой и более широким диапазоном жевательных свойств — от мягкости и эластичности до полутвердости и упругости. Продукция востребована на рынке, является импортозамещающей и имеет экспортный потенциал. Стоимость ниже импортных аналогов.
Консервы и мучное
Ученые разработали широкий ассортимент консервированной продукции из фруктов и овощей, в том числе для питания детей. Это соки, нектары, пюре, овощные маринованные консервы, соусная продукция, сухие завтраки, обогащенные натуральным фруктово-ягодным, овощным сырьем, семенами льна. «Продукция соответствует современным требованиям к питанию детей и имеет высокое содержание пищевых волокон», — подчеркнула Наталья Комарова.
На основе отечественного пряно-ароматического сырья разработан ассортимент чайных напитков для детей дошкольного и школьного возраста, сбалансированных по витаминно-минеральному составу.
Кроме того, разработана и внедрена технология производства ассортимента специализированных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, в том числе для питания детей. «Эти продукты отличаются низким содержанием натрия, сахара, обогащены пищевыми волокнами, кальцием и витаминами. Продукция обладает хорошими потребительскими свойствами, приемлемой ценой, способствует повышению культуры питания и здоровому образу жизни», — обратила внимание ученый.
Также разработан целый ряд технологий, обеспечивающих продление срока годности хлебобулочных изделий без использования консервантов, а именно технологии консервирования этиловым спиртом с помощью модифицированной газовой среды, стерилизации, глубокой заморозки хлебобулочных изделий. Эти технологии позволили обеспечить сроки годности готовой продукции от 4 суток до 6 месяцев в зависимости от группы изделий. Их применение позволило расширить экспортные возможности и повысить конкурентоспособность готовой продукции.
Диетическое и специальное питание
«Одно из направлений нашей деятельности — создание технологий производства продуктов питания диетического, профилактического и специального назначения. Например, технологии производства специализированных изделий повышенной биологической и пищевой ценности для питания беременных, кормящих женщин. Есть и ассортимент хлебобулочной, экструзионной продукции со сниженным содержанием натрия или бессолевой, без добавления сахара», — рассказала Наталья Комарова. Разработаны и новые виды профилактических мясных продуктов с пониженным содержанием соли и жира за счет подобранного рецептурного состава. Новые мясные продукты имеют высокое содержание незаменимых кислот, витаминов, белка.
Создана и новая отечественная технология выпуска специализированных продуктов для питания людей, больных фенилкетонурией, целиакией, почечной недостаточностью. Это смеси для приготовления картофельного пюре, клецок, для выпечки, приготовления каш. «Произведенные клинические исследования данной продукции показали отсутствие отрицательного воздействия на центральную нервную систему, а также улучшение когнитивных функций. Есть хороший потенциал для импортозамещения и экспорта», — добавила ученый.
Энергетические напитки и растительные масла
Одна из последних разработок — безалкогольные энергетические напитки, не имеющие аналогов в Беларуси. Их энергетические свойства обусловлены подобранными компонентами, состоящими из органических кислот, витаминов, минеральных веществ и экстрактов растений, оказывающих тонизирующее действие, аналогичное кофеину, но не влияющих негативно на физиологические процессы в организме человека. Стоимость разработанных напитков ниже импортных аналогов в 1,5 раза.
Важной частью пищевой промышленности является также масложировая отрасль. Специалисты центра разработали и внедрили технологии производства рапсового пищевого масла, различных видов купажированных растительных масел, имеющих оптимальный жирнокислотный профиль для питания здоровых людей, а также людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и избыточной массой тела. Разработаны технологические регламенты и рекомендации по ведению процессов переработки растительных масел и жиров, направленные на снижение содержания глицидиловых эфиров.
«Разработки ученых вносят существенный вклад в обеспечение стабильно высокого качества пищевой продукции», — резюмировала Наталья Комарова.
Сельское хозяйство
Для производства продуктов питания важно качественное сырье. НПЦ НАН Беларуси по земледелию — головная научно-исследовательская организация, связанная с растениеводством, занимается более чем 30 видами сельхозкультур. Генеральный директор НПЦ Сергей Кравцов отметил, что новые сорта сельскохозяйственных культур должны быть технологичными, приспособленными к агроклиматическим условиям, отличаться высокой урожайностью и устойчивостью к вредителям и болезням. «Сорта разрабатываются для различных нужд, в том числе на кормовые цели, на переработку и так далее. Буквально недавно у нас появилось задание готовить сорта для Белорусской национальной биотехнологической корпорации (для получения аминокислот)», — отметил ученый.
Продовольственная безопасность, импортозамещение и экспорт — важнейшие направления в работе центра. Ученые работают над увеличением доли отечественных сортов в сельхозпроизводстве.
НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству также занимается очень важными для продбезопасности направлениями. «За последние 4 года по результатам государственного сортоиспытания допущены в сельхозпроизводство страны 9 новых сортов картофеля. Современные белорусские сорта картофеля устойчивы и имеют высокую потенциальную урожайность. По овощному направлению сотрудниками центра также проведена внушительная работа по расширению ассортимента», — проинформировал заместитель генерального директора по производству НПЦ Андрей Чайковский.
Особенно широкий ассортимент по основным культурам, например, создано 25 сортов и гибридов томата от мелкоплодных до крупноплодных, различной окраски на любой вкус. Они предназначены для выращивания в открытом грунте и в грунтовых неотапливаемых пленочных теплицах. Также имеется 15 сортов и гибридов огурца. Создана линейка сортов и гибридов белокочанной капусты из 18 наименований всех групп спелости от ультраранней до поздней. Также создано 8 сортов репчатого лука, отличающихся по форме и окраске луковицы. Имеется 6 сортов свеклы и 5 — моркови с различной формой, хорошими вкусовыми качествами и лежкостью. Созданы и сорта белорусской селекции других овощных культур, в том числе малораспространенных. Ученые продолжают селекционную работу.
Для расширения плодово-ягодного ассортимента в последнее время предложены отечественные сорта персика, ремонтантной малины, лещины, боярышника, а также сорта яблони, черешни, алычи, крыжовника, абрикоса, груши разного срока созревания. Начата работа по созданию первых белорусских сортов винограда для производства натурального сухого вина из отечественного сырья, о первых результатах можно будет говорить уже в 2025 году.