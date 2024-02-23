Мошенники продают фальшивые билеты от лица драмтеатра имени Горького в Астане

— Сообщаем о том, что в последнее время на просторах интернета активизировались мошенники, которые рекламируют выдуманные гастроли на сцене театра русской драмы имени М. Горького. При попытке оплаты система выдает ошибку, а служба поддержки (мошенники) направляет ссылку на оплату псевдобилета. После осуществления транзакции чат удаляется, а пользователь блокируется.