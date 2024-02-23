Мошенники продают фальшивые билеты от лица драмтеатра имени Горького в Астане

— Сообщаем о том, что в последнее время на просторах интернета активизировались мошенники, которые рекламируют выдуманные гастроли на сцене театра русской драмы имени М. Горького. При попытке оплаты система выдает ошибку, а служба поддержки (мошенники) направляет ссылку на оплату псевдобилета. После осуществления транзакции чат удаляется, а пользователь блокируется.
В администрацию театра уже обратились несколько человек, которые попались на уловки мошенников.
В этой связи ГАРТД имени М. Горького призывает граждан проверять информацию о запланированных мероприятиях на официальных аккаунтах в социальных сетях и не верить непроверенным источникам.
Продажа билетов осуществляется только в кассе театра по адресу: г. Астана, ул. Желтоксан 11, а также на сайте ticketon.kz.