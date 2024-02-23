Невролог объяснила, почему все болезни не от нервов

Существующее расхожее выражение «все болезни от нервов» является мифом, однако стресс может ускорить течение заболевания, рассказала российский врач-невролог Марина Гаджиева.
— Есть множество различных патогенетических и биохимических механизмов развития болезни. Это различные аутоиммунные процессы, когда происходит саморазрушение организма, это генетические заболевания и многие другие. Просто в большинстве случаев стресс может осложнить ситуацию и ускорить процессы течения болезни, — пояснила врач.
Также, по словам невролога, мифом является мнение о том, что нервные клетки не восстанавливаются. Дело в том, что не восстанавливаются любые клетки, а не только нервные. Однако в случае с нервной тканью происходит процесс нейропластичности, когда функции погибшей клетки берут на себя оставшиеся нейроны, создавая между собой новые связи и восстанавливая утраченные функции.