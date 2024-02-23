Невролог объяснила, почему все болезни не от нервов

Также, по словам невролога, мифом является мнение о том, что нервные клетки не восстанавливаются. Дело в том, что не восстанавливаются любые клетки, а не только нервные. Однако в случае с нервной тканью происходит процесс нейропластичности, когда функции погибшей клетки берут на себя оставшиеся нейроны, создавая между собой новые связи и восстанавливая утраченные функции.