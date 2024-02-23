С 1 марта изменятся правила выезда детей из России

С 1 марта вступает в силу закон, который в том числе прописывает правила выезда за границу детей до 14 лет. Чтобы их выпустили, в свидетельстве о рождении должна стоять отметка о российском гражданстве.