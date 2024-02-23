Умерла актриса комедии «За двумя зайцами» Людмила Алфимова

Алфимова (девичья фамилия — Кадыгроб) родилась в Харькове 4 сентября 1935 года. В ранней молодости Людмила хорошо пела и танцевала, при этом мечтала она о том, что станет летчицей. Так, в старших классах Людмила занималась в аэроклубе и управляла самолетом Як-140. Однако в авиационное училище девушек не брали, и один из его выпускников, Феликс Алфимов, посоветовал девушке пойти в театральный институт, где она сможет перевоплотиться в летчицу, пишет Peoples.Ru.