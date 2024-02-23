В Астане проверяют пожарную безопасность хостелов, уже нашли почти 400 нарушений

По словам организаторов проверки, работа в этом направлении началась 18 января. На сегодняшний день проведена проверка 78 объектов на соответствие правилам пожарной безопасности. Работы продолжаются еще в 9 таких хостелах.
«По результатам проверки выявлено 377 фактов несоблюдения пожарной безопасности. В том числе часто встречались такие недостатки, как закрытые выходы на объектах, установка железных решеток на окнах, отсутствие средств пожарной безопасности, неправильная установка систем сигнализации».
Он отметил, что владельцы объектов, не соблюдающие пожарную безопасность, будут подвергнуты административному наказанию.
По его словам, по городу расположено 107 хостелов, из которых 22 добровольно прекратили работу. Проверочные работы продолжаются.