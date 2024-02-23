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Кыргызская авиакомпания планирует связать Бишкек и Ош с Ташкентом

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Кыргызская авиакомпания Tez Jet получила разрешение на выполнение регулярных рейсов в Узбекистан, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

В Агентстве «Узавиация» отметили, что разрешение на осуществление регулярных полетов в нашу страну кыргызской авиакомпании выдано вчера, 22 февраля.

Перевозчик планирует летать по маршрутам Ош — Ташкент — Ош и Бишкек — Ташкент — Бишкек. Рейсы будут выполняться на самолетах RJ-85 и MD-83.

Отметим, что на этой неделе это третье сообщение о выходе иностранной авиакомпании на рынок Узбекистана. Ранее стало известно, что казахстанская Qazaq Air запустит рейсы из Туркестана в Самарканд, а турецкая AJet — из Анкары в Ташкент.

Напомним также, в этом году планируется увеличить количество рейсов на 20%. На совещании 22 февраля президент отметил, что количество внутренних и международных рейсов недостаточно для удовлетворения имеющегося спроса.

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