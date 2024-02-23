Кыргызская авиакомпания планирует связать Бишкек и Ош с Ташкентом

Отметим, что на этой неделе это третье сообщение о выходе иностранной авиакомпании на рынок Узбекистана. Ранее стало известно, что казахстанская Qazaq Air запустит рейсы из Туркестана в Самарканд, а турецкая AJet — из Анкары в Ташкент.