В Новосибирске отгремел фейерверк в честь Дня защитника Отечества

Перед началом салюта в центре Новосибирска было перекрыто несколько улиц. Так, движение было закрыто до 22.00 по площади Инженера Будагова. Здесь проезжала военная техника и транспорт 41-й общевойсковой армии. Собственно, она и была задействована в запуске фейерверка.