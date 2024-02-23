В Екатеринбурге отгремел праздничный салют в честь Дня защитника Отечества

Праздничные выстрелы прогремели на подготовленной площадке в парке Маяковского. Артиллеристы Центрального военного округа стреляли из раритетных 76-миллиметровых противотанковых пушек ЗИС-3 1942 года выпуска.
Они дали 30 залпов с промежутком в 20 секунд. Всего было выпущено свыше 500 салютных изделий: «Фиалка», «Вега» и «Ассоль».
Как сообщалось ранее, артиллеристы Центрального военного округа на полигоне провели финальную тренировку для отработки слаженности действий расчетов и синхронности выстрелов во время праздничного салюта.