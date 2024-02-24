Какой сегодня праздник: 24 февраля

Что интересного произошло 24 февраля?
Сегодня отмечается День рождения лотереи. Название «лотерея» произошло от франкского слова «hlot» — «жребий», которое потом трансформировалось в английское «lot» — «доля». 24 февраля в 1466 году прошел первый в Европе розыгрыш. Его устроила вдова нидерландского художника Яна ван Эйка в городе Брюгге (Бельгия). Лотерея была приурочена к 25-й годовщине смерти ее мужа. Основная часть доходов мероприятия стала вкладом в благотворительность для городских бедняков, и лишь небольшая сумма пошла учредительнице.
Также сегодня мексиканские улицы наполняются тремя цветами — зеленым, белым и красным. В этот день вся Мексика празднует один из своих основных праздников — День флага Мексики. Также празднуется День провозглашения независимости от Испании, которое произошло в 1821 году. Впервые праздник флага был утвержден в 1937 году генералом Ласаро Карденас, который на тот момент был президентом Мексики. Он же первым принес клятву верности флагу. Что касается самого празднования, то ежегодно на площади зачитывается клятва верности, а собравшиеся здесь местные жители отдают честь флагу — обращают тыльную сторону ладони правой руки к груди и резко вскидывают ее вверх.
В Таиланде сегодня отмечают Национальный день артиста. Национальный артист — это титул, ежегодно присуждаемый Офисом Национального культурного комитета Таиланда тайским деятелям искусства, которые добились значительного успеха в литературе, изобразительном искусстве, архитектуре, дизайне, исполнительских видах искусства (танец, музыка, театр, кинематограф) и других сферах культуры и искусства. Отмечается 24 февраля, так как в этот день родился Буддха Лоетла Нафалай, он же Рама II. Этот монарх был известным художником и поэтом. Он покровительствовал поэтам, а период его правления вошел в историю Таиланда как «Золотой век литературы».
Исторические события 24 февраля в мире
1446-й — проведена первая лотерея;
1887-й — Париж и Брюссель стали первыми столицами, которые были объединены телефонной связью;
1938-й — появилась в продаже зубная щетка со щетиной из нейлона;
1942-й — начала вещание радиостанция «Голос Америки» (на немецком языке).
Исторические события 24 февраля в Казахстане
1992-й — образован государственный концерн «Казахкино». Председателем правления концерна избран О. Рымжанов;
2011-й — в Алматы открылась выставка работ художников Казахстана, Узбекистана и Ирана «Караван».
Дни рождения знаменитостей 24 февраля в мире
В 1745 году родился Федор Ушаков — командующий Черноморским флотом (1790−1792). В 2001 году Русской православной церковью причислен к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков;
в 1932 году родилась Майя Кристалинская — советская эстрадная певица, заслуженная артистка РСФСР (1974);
в 1954 году родилась Любовь Успенская — российская и американская певица, исполнительница шансона;
в 1955 году родился Стив Джобс — американский предприниматель, получивший широкое признание в качестве пионера эры IT-технологий. Один из основателей, председатель совета директоров и CEO корпорации Apple. Один из основателей и CEO киностудии Pixar.
Кто родился 24 февраля в Казахстане
В 1975 году родилась Салтанат Калиева — журналист, автор, продюсер и ведущая ряда теле- и радиопрограмм.
День смерти знаменитостей 24 февраля в мире
В 2004 году умер Леонид Губанов — актер театра и кино, режиссер театра, мастер художественного слова, народный артист СССР;
в 2005 году умер Николай Прокопович — советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ;
в 2006 году умерла Октавия Эстель Батлер — американская писательница-фантаст;
в 2014 году умер Гарольд Рамис — американский актер, кинорежиссер и сценарист.
Народный праздник 24 февраля
Сегодня отмечается народный праздник Власьев день. Церковь сегодня вспоминает священномученика Власия Севастийского, епископа, считающегося покровителем домашнего скота. По преданию, Власий жил в Каппадокии приблизительно в III-IV столетиях. Кроткий нрав и благочестие привели его к сану епископа города Севастия. Во времена гонений на христиан при правлении Диоклетиана святой постоянно поддерживал свою паству. Когда христиане покинули город, Власий переселился в пещеру Аргеос. Там он был схвачен и заключен в темницу.
Его пытались отвернуть от веры уговорами и пытками, но ничто не сломило дух Власия, и он был приговорен к смерти через обезглавливание. По преданиям, когда святой жил в пещере, к нему часто приходили дикие звери. Они покорно ждали конца его молитвы. Затем Власий возлагал каждому зверю на голову руку. Больные животные от прикосновения его рук исцелялись и уходили.
По приметам, если снега много, то май будет в зелени.
Оттепель во Власьев день означает, что холодов больше не будет.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Захар, Порфирий.