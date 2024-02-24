Какой сегодня праздник: 24 февраля

Также сегодня мексиканские улицы наполняются тремя цветами — зеленым, белым и красным. В этот день вся Мексика празднует один из своих основных праздников — День флага Мексики. Также празднуется День провозглашения независимости от Испании, которое произошло в 1821 году. Впервые праздник флага был утвержден в 1937 году генералом Ласаро Карденас, который на тот момент был президентом Мексики. Он же первым принес клятву верности флагу. Что касается самого празднования, то ежегодно на площади зачитывается клятва верности, а собравшиеся здесь местные жители отдают честь флагу — обращают тыльную сторону ладони правой руки к груди и резко вскидывают ее вверх.