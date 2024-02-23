Сёстры из золота. Что вспомнит мир о гимнастках Дине и Арине Авериных

Но сами спортсменки о своём участии на Олимпиаде-2024 высказывались сдержанно. А в декабре 2023 года и вовсе скептически оценили шансы на выступление в Париже: «Мы и так ездили на чемпионат мира и Олимпиаду под нейтральным статусом, и ещё раз так выступать не очень-то и хочется»! И всё же официальным заявлением о завершении карьере это ещё не было.