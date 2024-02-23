Сёстры из золота. Что вспомнит мир о гимнастках Дине и Арине Авериных

«Очень грустная новость. Я сейчас буду плакать. Сегодня Дина и Арина Аверины сообщили мне, что выступать больше не будут. Мы прошли с ними огромный путь. Спасибо им», — заявила «Матч ТВ» глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.
Вместе с Ириной Александровной и миллионами поклонников художественной гимнастики nn.aif.ru смахивает навернувшиеся слёзы и вспоминает самые яркие этапы карьеры двух близняшек — звёзд гимнастического ковра.
Аверины идут!
После Олимпиады-2016 карьеру в сборной России по художественной гимнастике предсказуемо наступила смена поколений.
Спортивную карьеру завершили два лидера национальной команды: Маргарита Мамун, выигравшая золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро, и ставшая олимпийской вице-чемпионкой Яна Кудрявцева.
А на смену примам пришли две уникальные спортсменки из Заволжья Нижегородской области Дина и Арина Аверины. И очень скоро как две капли воды похожие друг на друга сёстры покорили сердца поклонников художественной гимнастики по всеми миру.
Уже на чемпионате мира-2017 года грациозные Дина и Арина заявили о себе всерьёз. На турнире в итальянском Пезаро Дина завоевала три золотые медали и две серебряные, Арина к двум золотым наградам добавила два серебра и бронзу.
После фантастически успешного дебютного чемпионата мира о сёстрах Авериных заговорили исключительно как о будущих претендентках на золото Олимпийских игр. Затем Арина и Дина своими победами только подтверждали статус.
В 2018 году сёстры вновь не знали себе равных на чемпионате мира, забрав на двоих шесть золотых наград. Повторилась история и на первенстве планеты 2019 года, где воспитанницы заволжской школы художественной гимнастики (первый тренер сестёр — Лариса Белова) опять не знали себе равных. Попутно Дина с Ариной исправно поднимались на высшую ступень пьедестала чемпионата Европы и мировых Гран-при.
Накануне старта Олимпийских игр-2020 эксперты ломали голову только над одним вопросом: кто из сестёр заберет главную награду четырёхлетия?
«Дина и Арина — два первых номера в мире. Если не получается у одной сестры, значит, побеждает другая. Почти все золотые медали они разыгрывают между собой. Но кто из них сильнее, не спрашивайте». Такой комментарий накануне старта дала nn.aif.ru вице-президент Федерации художественной гимнастики Нижегородской области, заслуженный тренер России Наталья Тишина.
Драма на Олимпе.
Кто бы мог подумать, что выступления сестёр Авериных на Олимпиаде превратится в одну из величайших драм в истории российского спорта? Началось всё с пандемии коронавируса, из-за которого Игры-2020 в Токио были отложены ровно на год.
Но и летом 2021 года Дина и Арина отправлялись в олимпийскую столицу с одной единственной целью — победить!
Увы, весьма субъективное судейство оставило Дину Аверину только с серебряной медалью Игр. Арина и вовсе оказалась за пределами пьедестала, заняв самое досадное в спорте четвёртое место. Золото же ушло израильтянке, потерявшей предмет, — неслыханно!
О том, какой шок вместе с сёстрами Авериными тогда пережила вся спортивная Россия, лишний раз не хочется и вспоминать.
Золотой рекорд Китакюсю.
Но Аверины не были бы настоящими чемпионками, сдайся они после такого удара судьбы. Арина и Дина твёрдо решили остаться в большом спорте и ещё раз побороться за олимпийское золото в 2024 году!
А шанс доказать всему миру, что лучшие на ковре — именно они, представился близняшкам всего через пару месяцев после Олимпиады в Токио. Словно по иронии Дина и Арина вновь отправились в Японию и на чемпионате мира в Китакюсю завоевали шесть золотых медалей из шести возможных.
Причём Дина, пять раз поднявшаяся на высшую ступень пьедестала, сумела превзойти, казалось бы, незыблемый рекорд россиянки Евгении Канаевой. Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира!
И кто знает, сколько ещё мировых наград завоевали бы фантастические сёстры Аверины, не ударь по ним в начале 2022 года международные спортивные санкции. Дина и Арина лишились возможности выступать на чемпионатах мира. Мечта об Олимпиаде-2024 тоже оказалась под огромным вопросом.
Взяли за душу.
Но даже тогда завершать карьеру сёстры не спешили, и каждое появление Авериных на всероссийских стартах производило на публику фурор.
Кроме того, Дина с Ариной вели активную социальную жизнь. Сестёр часто можно было увидеть в числе почётных гостей на самых крупных спортивных событиях России.
А ещё Аверины всегда любили родной Нижний Новгород. В последние годы в приволжской столице проходит Кубок сестёр Авериных по художественной гимнастике. В октябре 2023 года сами чемпионки тоже приняли участие в турнире, подарив публике роскошное парное выступление.
После такого номера вновь заговорили о том, что Дине и Арине есть что дать миру. В том числе и на Олимпиаде в Париже.
«Художественная гимнастика должна брать за душу. В выступлении Дины и Арины на Кубке Авериных мы видели именно такие эмоции», — высказалась тогда Наталья Тишина. — Мастерство не умирает! Если у Дины и Арины всё будет нормально со здоровьем, они смогут вернуться на свой прежний высочайший уровень".
«Не очень-то и хочется!».
Но сами спортсменки о своём участии на Олимпиаде-2024 высказывались сдержанно. А в декабре 2023 года и вовсе скептически оценили шансы на выступление в Париже: «Мы и так ездили на чемпионат мира и Олимпиаду под нейтральным статусом, и ещё раз так выступать не очень-то и хочется»! И всё же официальным заявлением о завершении карьере это ещё не было.
Увы, спустя два месяца Дина и Арина всё-таки сообщили грустную для всех поклонников художественной гимнастики новость.
«Надо было всё осознать и принять. Планов на будущее много. Новый этап в жизни начинается, он будет интересный и насыщенный», — поделились сёстры первыми мыслями после завершения карьеры со Sport24.
Но в том, что мы ещё обязательно увидим Арину с Диной на ковре, можно не сомневаться.
«Когда я сегодня узнала об уходе Дины с Ариной, не сдержалась и заплакала, — признаётся олимпийская чемпионка по художественной гимнастике (Лондон, 2012 год, групповое многоборье) Анастасия Назаренко. — Понимаю, что это решение не было спонтанным. Сёстрам Авериным по 25 лет. Они очень долго оставались на вершине. Накопились и травмы, и эмоциональная усталость. Наверное, будь перед ними перспектива выступить в олимпийском Париже, они бы нашли в себе мотивацию остаться в спорте ещё на время. Но сейчас мы можем только поблагодарить их за всё, что они сделали для художественной гимнастики!».
Анастасия Назаренко, сама ушедшая на пике карьеры, уверена, что спорт останется частью жизни сестёр: «Возможно, мы увидим их в роли тренеров. А возможно, Дина и Арина продолжат развивать направление с парных выступлений. Мы видели их номера на шоу Ирины Винер и в Нижнем Новгороде. Парное выступление — это очень красиво и интересно!».