Выставка, салют и субботник: как полуостров отметил 23 февраля

Возложение цветов к мемориалам
Утром церемония возложения цветов, посвященная Дню Защитника Отечества, прошла на площади Нахимова у городского Мемориала героической обороны Севастополя 1941−1942 годов.
В Симферополе также состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата. Глава Крыма Сергей Аксенов принял участие в торжественной церемонии.
Вместе с жителями города Саки, депутатами городского совета, отрядом Народного ополчения, молодежным советом, представителями Совета ветеранов, юнармией возложил цветы к Мемориалу Вечный огонь и глава администрации города Саки Александр Овдиенко.
Фотовыставка в Севастополе и субботник в Евпатории
В Севастополе на площади Нахимова в пятницу открылась фотовыставка, посвященная событиям Русской весны. Также на выставке представлены достижения города-героя за десять лет.
Посетил выставку губернатор региона Михаил Развожаев. Он уточнил, что на стендах — хроника событий с начала 2014 года, и отметил, что эта экспозиция рассказывает о том, что было сделано в регионе за последние десять лет.
Кроме того, севастопольцы сегодня празднуют День народной воли. 10 лет назад 23 февраля 2014 года более 20 тысяч севастопольцев вышли на главную площадь города-героя, чтобы вернуться домой, в Россию.
А вот в Евпатории в этот праздничный солнечный день провели субботник на первом этапе Лазурной набережной.
Вечером 23 февраля в 21:00 Севастополе и Керчи, а также в других городах-героях страны произведут артиллерийские салюты в честь Дня защитника Отечества.
23 февраля в России отмечается День защитника Отечества, день воинской славы страны. Праздник берет начало в эпоху СССР — тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского Флота.