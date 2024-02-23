Салют у Петропавловской крепости завершил празднование 23 февраля в Петербурге

В ноябре 2023 года в составе штурмовой группы из трех бойцов Алексей выполнял боевую задачу по захвату позиций противника. Цель была достигнута, и группа заняла оборону, но попала под артобстрел неприятеля. Один боец из группы погиб, второго эвакуировали с ранением. Алексей принял решение оборонять территорию до подхода подкрепления, несмотря на полученное ранение и невозможность передвигаться самостоятельно. У него были обморожены ноги, но Алексей в течение нескольких дней оборонял позицию. Затем он дополз до ближайшей российской позиции, где его спасли. Это уже второе ранение Алексея. За мужество, решительность и самоотверженность, проявленные в боях, он был награжден орденом Мужества.