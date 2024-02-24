Почти летняя суббота в подарок: В Молдове — солнце, тепло, до +18 — открываем пикниковый сезон

В Молдове — почти майская погода.
Еще и в субботу, в выходной.
Так, 24 февраля 2024 будет до +18 градусов.
Преимущественно солнечно.
Ночью — до +8 градусов.
Осадков не ожидается.
Гуляем!
В последующие сутки сохранится по-весеннему теплая погода.
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В Молдове — почти майская погода.
Еще и в субботу, в выходной.
Так, 24 февраля 2024 будет до +18 градусов.
Преимущественно солнечно.
Ночью — до +8 градусов.
Осадков не ожидается.
Гуляем!
В последующие сутки сохранится по-весеннему теплая погода.