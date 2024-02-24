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Почти летняя суббота в подарок: В Молдове — солнце, тепло, до +18 — открываем пикниковый сезон

Прогноз погоды в Молдове на субботу, 24 февраля 2024.
Сейчас в Ричмонде: +9° 4 м/с 93% 745 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

В Молдове — почти майская погода.

Еще и в субботу, в выходной.

Так, 24 февраля 2024 будет до +18 градусов.

Преимущественно солнечно.

Ночью — до +8 градусов.

Осадков не ожидается.

Гуляем!

В последующие сутки сохранится по-весеннему теплая погода.