Снег с дождем обрушатся на Владивосток. Дата

Последние дни февраля окажутся неблагоприятными по погоде. Особенно это касается двух последних дней — 28 и 29 февраля. Так, в среду, 28 февраля, в столице ДФО пойдет мокрый снег, хоть он и окажется неинтенсивным, обстановку на дорогах подпортить сможет. На следующий день — в четверг, 29 февраля, осадки прекратятся, однако ожидается сильный ветер.