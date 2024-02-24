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Снег с дождем обрушатся на Владивосток. Дата

Последние дни февраля окажутся неблагоприятными по погоде.
Сейчас в Ричмонде: +7° 3 м/с 93% 747 мм рт. ст. +11°
Источник: PrimaMedia.ru

Снег с дождем обрушатся на Владивосток. Дата осадков была опубликовала на метеорологическом портале Gismeteo.

Последние дни февраля окажутся неблагоприятными по погоде. Особенно это касается двух последних дней — 28 и 29 февраля. Так, в среду, 28 февраля, в столице ДФО пойдет мокрый снег, хоть он и окажется неинтенсивным, обстановку на дорогах подпортить сможет. На следующий день — в четверг, 29 февраля, осадки прекратятся, однако ожидается сильный ветер.

В эти два дня температура воздуха будет держаться на отметке в −2 градуса днем и −8 ночью.