В Астане снесут аварийное здание школы

В столичном управлении образования подтвердили, что износ здания составляет около 70%. Оно было построено более 60 лет назад. Его демонтируют. В техническом заключении предписано, что в кабинетах верхних этажей находиться небезопасно. Из здания вывозят мебель и уже с 26 февраля ученики сядут за парты в других школах. Начальные классы (709 детей) перейдут в соседнюю школу, старшие (около тысячи учеников) — в другую в том же районе.