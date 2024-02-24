Что можно и нельзя делать во Власьев день 24 февраля, который называют Коровий праздник

Православная церковь 24 февраля вспоминает святого Власия Севастийского. В народе празднуют Власьев день. Есть еще одно название — Коровий праздник. Все дело в том, что святой являлся их покровителем.
Что нельзя делать 24 февраля
Запрещается резать корову. Считается, что это может грозить нищетой. Кроме того, маленьких телят нельзя показывать детям. Предки верили, что животные могут не дожить до следующего года. Не следует на долгое время открывать двери и окна в доме. Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом. Все дело в том, что 24 февраля он опасный, так как можно получить травму.
Что можно делать 24 февраля
По традиции, 24 февраля коровам готовили специальный пирог и насыпали им самый лучший корм. А еще резали свиней, готовя из них жаркое, которым угощали всех родственников, близких, а также друзей.
Согласно приметам, большое количество снега указывает на скорое наступление весны. В том случае, если большие сугробы, то май окажется зеленым. Иней на деревьях предупреждает про сильные морозы.