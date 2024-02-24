Что можно и нельзя делать во Власьев день 24 февраля, который называют Коровий праздник

Запрещается резать корову. Считается, что это может грозить нищетой. Кроме того, маленьких телят нельзя показывать детям. Предки верили, что животные могут не дожить до следующего года. Не следует на долгое время открывать двери и окна в доме. Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом. Все дело в том, что 24 февраля он опасный, так как можно получить травму.