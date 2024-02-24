Что произошло в Иркутске в ночь на 24 февраля 2024 года: последние новости

После выявления очага узелкового дерматита у крупного рогатого скота, в деревне Московщина Уриковского района было объявлено чрезвычайное положение с 22 февраля. В этом хозяйстве содержится примерно 600 животных. С момента введения чрезвычайного положения 22 февраля были запущены мероприятия по уничтожению животных, страдающих от узелкового дерматита.