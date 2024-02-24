Что произошло в Хабаровске к утру 24 февраля

В Хабаровске 23 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок. Около 13:20 на улице Рокоссовского синяя иномарка Toyota Prius с государственными номерами Р516ХО27 сбила несовершеннолетнего пешехода и скрылась с места ДТП. Это произошло на пешеходном переходе. Сейчас ребенок в больнице, он пострадал. Водителя разыскивают.
В Биробиджане мама и семеро ее детей едва не лишились жизней. Мать почувствовала запах гари и приняла все меры к спасению, она вынесла из дома всех детей. Соседи приютили семью, пока сотрудники МЧС тушили пожар. Жилище удалось спасти, теперь хозяйка обязательно поставит в доме пожарные извещатели.
Еще одна авария произошла на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске 23 февраля. На дороге столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Обе машины съехали с дороги. Подробности происшествия пока не известны, информацию о ДТП полиция выявила в ходе мониторинга сети Интернет.