Что произошло в Хабаровске к утру 24 февраля

В Биробиджане мама и семеро ее детей едва не лишились жизней. Мать почувствовала запах гари и приняла все меры к спасению, она вынесла из дома всех детей. Соседи приютили семью, пока сотрудники МЧС тушили пожар. Жилище удалось спасти, теперь хозяйка обязательно поставит в доме пожарные извещатели.