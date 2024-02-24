Итоги недели: безопасность страны, турнир по зендокай будо карате, снова собаки

Наш дом — Россия: юнармейцы побывали в гостях у «Рокота» в Хабаровском районе



Патриотизм учит детей ценить и уважать свою страну, ее культуру, историю и достижения. Это позволяет им развивать глубокое чувство принадлежности и связи с местом, в котором они живут. В Хабаровском районе на базе активного отдыха «Амур» регулярно организуются патриотические мероприятия, привлекая внимание молодежи. Недавно юнармейцев пригласили на базу, где их ждали увлекательные занятия (6+). В ходе мероприятия юноармейцы погрузились в историю оружия, узнавая об эволюции и значимости различных образцов. Они также познакомились с принципами пилотирования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), погрузившись в мир новейших технологий. Одним из важных навыков, которые юноармейцы овладели во время мероприятия, стала первая помощь, сообщает ИА AmurMedia.