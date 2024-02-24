Итоги недели: безопасность страны, турнир по зендокай будо карате, снова собаки

Всеволод Мохирев: Для меня нет ничего важнее, чем благополучие и безопасность нашей страны
Всеволод Мохирев не только успешный тренер и руководитель спортивного объединения, но и патриот, чье преданное служение сделало его настоящим героем в глазах многих. Год назад Всеволод Эдуардович отставил в сторону все свои дела и отправился добровольцем на границу с Украиной. В течение трех месяцев он мужественно отстаивал интересы страны. В интервью заместителю главного редактора ИА AmurMedia Любови Ахремцовой исполнительный директор филиала Российского союза боевых искусств (РСБИ) Хабаровского края, президент Региональной спортивно-общественной организации «Федерация киокусинкай Хабаровского края» Всеволод Мохирев рассказал о том, как важно любить свою Родину и не забывать подвиг героев.
Большой Уссурийский в строю, чем живут политические партии и почему кусают собаки
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Движение «Я/МЫ Сергей Фургал»* признали экстремистским и запретили в России
В Хабаровском крае по иску прокурора общественное движение «Я/МЫ Сергей Фургал» признано экстремистской организацией. Прокуратура Хабаровского края в рамках надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремизму выявила общественное движение, осуществляющее запрещенную на территории Российской Федерации деятельность, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.
Наш дом — Россия: юнармейцы побывали в гостях у «Рокота» в Хабаровском районе
Патриотизм учит детей ценить и уважать свою страну, ее культуру, историю и достижения. Это позволяет им развивать глубокое чувство принадлежности и связи с местом, в котором они живут. В Хабаровском районе на базе активного отдыха «Амур» регулярно организуются патриотические мероприятия, привлекая внимание молодежи. Недавно юнармейцев пригласили на базу, где их ждали увлекательные занятия (6+). В ходе мероприятия юноармейцы погрузились в историю оружия, узнавая об эволюции и значимости различных образцов. Они также познакомились с принципами пилотирования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), погрузившись в мир новейших технологий. Одним из важных навыков, которые юноармейцы овладели во время мероприятия, стала первая помощь, сообщает ИА AmurMedia.
Жители Хабаровского края игнорируют новые правила выгула собак
Согласно новому закону, животное не должно находиться на улице без поводка, кроме того, хозяин обязан убирать за питомцем отходы жизнедеятельности. Но хабаровчане пока не заметили, чтобы владельцы четвероногих соблюдали новые требования.
Погранпереходу быть: обсуждаем на «Деловом клубе» будущее острова Большой Уссурийский
Президент Владимир Путин во время рабочей поездки по Хабаровскому краю сказал, что погранпереход на острове Большой Уссурийский нужен. И, как мы видим, дело сразу сдвинулось с места. Уже определен участок, уже проведены на нем археологические изыскания — это обязательная процедура. Артефактов не обнаружено, а значит, стройка может начинаться. На дискуссионной площадке «Деловой клуб ИА AmurMedia» обсудим с экспертами какое месте во внешнеэкономической деятельности Хабаровского края займет будущий погранпереход, его потенциал, востребованность и перспективы развития. Модератором встречи стал руководитель информагентства Андрей Швецов.
Свой храм появится у буддистов Хабаровска
Планируется, что храмовый комплекс будет размещаться в Южном микрорайоне краевого центра. Соседствовать буддийский дацан будет с психроневрологическим диспансером, сообщает ИА AmurMedia.
Дальневосточный турнир по зендокай будо карате «Воин Ветра» пройдет в Хабаровске
1 марта в Хабаровске в Краевом центре единоборств пройдет дальневосточный турнир по зендокай будо карате «Воин Ветра» (12+) памяти Виталия Колодяжного. Поединки пройдут по дисциплине ЗЕНДОКАЙ ММА КАРАТЭ, в туринире примут участие сильнейшие спортсмены со всего Дальнего Востока сообщает ИА AmurMedia.
Крупное молочное производство планируют возвести в ТОР «Хабаровск»
В регионе создадут молочный комплекс с поголовьем в 2400 коров и посуточным производством молока 120 тонн. Проект должен удовлетворить потребность населения в потреблении молока, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и праивтельства Хабарвоского края. В этом году инвестор ООО «Хабаровское молоко» планирует получить статус резидента ТОР «Хабаровск». Подобная возможность появилась после того, как инвестиционный совет при правительстве региона одобрил изменения в границах ТОР’Хабаровск для определенного инвестиционного проекта.
Новый температурный рекорд зафиксировали в Хабаровске
18 февраля в Хабаровске синоптики зарегистрировали суточный рекорд по теплу. В этот день столбики термометров поднялись почти до + 5 градусов, сообщает ИА AmurMedia.
Ещё одну «Парту Героя» открыли в Хабаровском крае
«Парту Героя» открыли в школе № 2 поселка Ванино. Увековечили в школе имя участника специальной военной операции Дмитрия Шириханова, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия».