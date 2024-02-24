Во Владивостоке стартовали соревнования по подледному погружению UNDERICE GAMES-2024

10-е юбилейные международные соревнования по подлёдному ориентированию Underice Games-2024 (12+) стартовали во Владивостоке в День Защитника Отечества, 23 февраля. Борьба дайверов из России и разных уголков мира развернулась в водах Амурского залива на территории яхт-клуба «7 футов» и продлится до 25 февраля. В пятницу же в ходе пресс-конференции участники и организаторы поделись своими ожиданиями от мероприятия в ходе пресс-конференции, сообщает ИА PrimaMedia.
В этом году на Underice Games заявился 21 участник. Изначально эти соревнования, по словам организатора и директора «Приморского центра подводных исследований» Евгения Полухина проходили между дайверами Владивостока. В 2023 и 2024 году спортивное событие вышло на международный уровень.
В ходе пресс-конференции руководитель Приморского филиала Фонда «Защитники Отечества» Наталья Кокорева рассказала, что в этом году в соревнованиях принимает участие также ветеран Специальной военной операции. В будущем планируется проведение тренировок по дайвингу для ветеранов СВО с привлечением специальных учреждений.
По словам руководителя Агентства по туризму Приморского края Арсения Крепского, присутствовавшего на пресс-конференции, зимний дайвинг, подледное погружение имеют огромный потенциал для развития туризма всего региона.
«Я ставлю задачу себе и своим коллегам, чтобы подледное погружение стало популярным, доступным туристическим аттракционом во Владивостоке», — отметил Арсений Крепский.
Надо отметить, что соревнования в этом году собрали как уже опытных спортсменов, так и новичков. Например, одной из самых юных участниц всего 16 лет. Спортсмены Ахмад Албаззаз из Кувейта, Мохамед Обайд Мубарак Обайд Алтенейджи из ОАЭ и Ан Ли Хан Рохан из Малайзии на этой неделе впервые погружались под лед в России во время подготовки к соревнованиям. Новый опыт принес им массу впечатлений.
«В Малайзии погружения происходят в воду температурой 25−27 градусов, поэтому Россия стала новым опытом. Очень холодно. Подо льдом я перестал чувствовать свои губы, пришлось отмывать их горячей водой. Я боялся, что чувствительность губ потеряна», — поделился впечатлениями Ан Ли Хан Рохан.
Напомним, как ранее отмечал Евгений Полухин, Underice Games во Владивостоке способствуют развитию подлёдного дайвинга как направления, зародившегося в России, и продвигают дисциплину на международном уровне. Эти соревнования способствуют популяризации дайвинга как части культуры активного образа жизни и повышают туристическую привлекательность Дальнего Востока России.