Во Владивостоке стартовали соревнования по подледному погружению UNDERICE GAMES-2024

Надо отметить, что соревнования в этом году собрали как уже опытных спортсменов, так и новичков. Например, одной из самых юных участниц всего 16 лет. Спортсмены Ахмад Албаззаз из Кувейта, Мохамед Обайд Мубарак Обайд Алтенейджи из ОАЭ и Ан Ли Хан Рохан из Малайзии на этой неделе впервые погружались под лед в России во время подготовки к соревнованиям. Новый опыт принес им массу впечатлений.