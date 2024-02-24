Хабаровский зоосад приглашает всех в «Царство белого медведя»

Алмаз родился в якутском зоопарке, к нам он переехал в 2021-м году и сразу стал любимцем местной публики, обогнав по популярности льва и пару бурых медведей. Как рассказывают сотрудники зоосада, Алмаз быстро освоился и с удовольствием начал общаться с людьми, охотно позируя камерам посетителей. Особенно мишка любит детей, при виде которых устраивает настоящее шоу.