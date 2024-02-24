Хабаровский зоосад приглашает всех в «Царство белого медведя»

В воскресенье, 25 февраля зоосад «Приамурский» приглашает всех на праздник «Царство белого медведя», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В программе, а начнется она в 11.00, — квест для посетителей с детьми «По следам белого медвежонка», затем посетителей зоосада ждет конкурсная игровая программа «Умка и его друзья!». Организаторы предусмотрели творческие мастер-классы, интерактивную викторину о белых медведях.
И, конечно, для гостей будет организована экскурсия по территории зоосада. А закончится все это показательным кормлением белого медведя. Дети и взрослые смогут увидеть, что ест наш белый медведь Алмаз и насколько ему все это нравится.
Алмаз родился в якутском зоопарке, к нам он переехал в 2021-м году и сразу стал любимцем местной публики, обогнав по популярности льва и пару бурых медведей. Как рассказывают сотрудники зоосада, Алмаз быстро освоился и с удовольствием начал общаться с людьми, охотно позируя камерам посетителей. Особенно мишка любит детей, при виде которых устраивает настоящее шоу.