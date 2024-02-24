Продовольственные ярмарки развернут 24 и 25 февраля во Владивостоке

Во Владивостоке в очередной раз развернули продовольственные ярмарки выходного дня. Об этом сообщают в пресс-центре городской администрации.
На ярмарках горожане могут приобрести свежие продукты к столу от местного производителя. На прилавки фермеры выкладывают овощи, мясную и молочную продукцию, рыбу, хлеб и другие продовольственные товары. Ярмарочные площадки будут открыты в оба выходных дня с 9:00 до 20:00.
24 и 25 февраля ярмарки работают в районе Жигура, 2б, а также в центре города на Верхнепортовой, 2 г.
В воскресенье, 25 февраля, закупиться можно на Басаргина, 15.