Хабаровский «Амур» готовится к матчу с «Ак Барсом» в Казани

Хорошо, что это произошло в регулярном чемпионате, когда есть время на исправление ошибок. На пресс-конференции наставник «Амура» пообещал принять меры, так что сегодня посмотрим, как команда покажет себя в игре с еще одним участником плей-офф. Матч состоится во Дворце спорта «Казань» в 17:00 по московскому времени, то есть, в полночь по хабаровскому.