В Хабаровске алиментщик заплатил дочери 1,5 млн, боясь лишиться квартиры

В Хабаровске приставы взыскали с отца 1,5 миллиона рублей алиментов, которые тот не хотел выплачивать ребёнку. Судебное требование мужчина исполнил только после ареста квартиры, сообщает пресс-служба краевого УФССП.
Как рассказали в ведомстве, ранее суд обязал местного жителя платить денежные средства на содержание несовершеннолетней дочери. Хабаровчанин игнорировал родительские обязанности, из-за чего накопил долг в размере 1,5 миллиона рублей. Против нерадивого отца было возбуждено исполнительное производство.
Чтобы родитель выполнил требование по уплате алиментов, ему сначала запретили регистрировать имущество, а затем обратили взыскание на банковский счёт, но ни одна из этих мер не сработала. Тогда сотрудник органов наложил арест на одну из квартир, которой владеет мужчина.
«Прощаться с имуществом житель краевой столицы не желал и оперативно изыскал нужную сумму. Помимо этого ему пришлось выплатить более 100 тысяч рублей исполнительского сбора, наложенного в качестве санкции за несвоевременное исполнение требований», — рассказали в службе судебных приставов.