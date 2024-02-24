В Хабаровске алиментщик заплатил дочери 1,5 млн, боясь лишиться квартиры

Чтобы родитель выполнил требование по уплате алиментов, ему сначала запретили регистрировать имущество, а затем обратили взыскание на банковский счёт, но ни одна из этих мер не сработала. Тогда сотрудник органов наложил арест на одну из квартир, которой владеет мужчина.