Сколько стоит провести выходные на Ольхоне на Байкале и как сэкономить на отдыхе

Конец февраля и март — самое «горячее» время на Байкале. Без преувеличений, зимой туристов здесь больше, чем летом! За знаменитым льдом с пузырьками и заснеженными пещерами «охотилась» и «Комсомолка», побывав в самом популярном месте озера — сакральном острове Ольхон.
На маршрутке или хивусе
Летом сюда ходят паромы, в межсезонье — хивусы (лодки на воздушной подушке), а в феврале открывается ледовая дорога. Садясь в Иркутске в маршрутку, я подготовилась пять-шесть часов безмятежно спать, зная, что нас доставят прямиком в Хужир, главный поселок острова.
Но, собираясь в путешествие, следите за сводками МЧС. В этом году из-за резкого потепления лед дал трещину, так что переправувременно закрывали. Если попадете в такой период, придется к стоимости маршрутки, а это 2150 рублей в одну сторону, добавить 600 рублей за пересадку на хивус.
— Не провалимся? — шутят пассажиры на подъезде к переправе.
Но волнение тут же сменилось восторгом. Посреди снежных пейзажей вдруг открывается вид на золотисто-коричневый, будто бы осенний остров. Зимой ветер выдувает снег, сугробов здесь не найдете. Контраст впечатляет! А спустя 20 минут осторожной езды мы уже на Ольхоне.
Прячемся от ветра
Для тех, кто на Байкале впервые, главный совет — не верить прогнозам. На сегодня «за бортом» всего −5 градусов, но из-за уже упомянутого ветра по ощущениям все −20! Так что непродуваемый пуховик или лыжный костюм — ваш лучший друг в дни отпуска. А также теплая пижама, ведь и в номерах, вне зависимости от их стоимости, не жарко.
Кстати, о гостиницах. Бронируют их заранее, с ноября-декабря. Вдобавок нынче увеличился поток туристов из Китая. Но свободные места все равно есть. Самый дешевый вариант -две ночи в двухместном номере за 5000 рублей. Правда, удобства общие и аж в другом корпусе… Я выбрала вариант вдвое дороже, зато с отдельной душевой, завтраками и почти в центре Хужира. Сбросив вещи, бегом на берег!
Ожившие скалы
Самый известный символ озера, который мы постоянно видим на открытках и фотографиях — скала Шаманка. Это сакральное место, одна из девяти святынь Азии, где ранее проводили шаманские обряды, веруя, что именно здесь, в пещере, обитает самый почитаемый дух Байкала.
— На скалу нельзя! Священная зона, — грозно одергивает меня гид, сопровождающий одну из туристических групп.
Что ж, сверху тоже вид шикарный. Полюбовавшись, осторожно спустилась вниз, на поверхность озера. Огляделась и не поверила глазам! Прямо в заснеженных скалах прорезались черты шаманов, красивых девушек, задумчивых старцев, сказочных персонажей…
Нет, это не байкальский мираж. Как оказалось, здесь начинается Olkhon Ice Park- парк ледовых скульптур. Когда озеро начинает замерзать, волны разбиваются о скалы, и они постепенно покрываются толстым слоем льда. И вот из него скульпторы бережно высекают образы из древних сказок и преданий. Такой красоты больше нигде в России не увидите.
Фигуры занимают целый километр, до Хужирского порта. Вечером каждая ярко подсвечивается. Есть и фотозоны, и ледовый ресторан, и локации для детей. Вход свободный.
На север — за легендами
Остальное время посвящаю экскурсиям. Бронировать их удобно прямо в гостинице. Главных направления два — север и юг Ольхона. Я выбрала север, священный мыс Хобой.
И вот с утра меня забирают от гостиницы на УАЗе, или «буханке». Это единственный транспорт, которому не страшно местное бездорожье. Строить асфальтированные трассы здесь запрещено — территория заповедная. Кочки и ухабы такие, что берегись! Но водитель Артем, он же гид, только посмеивается, мол, сразу видно — на острове впервые.
— Я здесь год работаю. Из Иркутска переехал, теперь в город возвращаться не хочу. Раньше не понимал слов о том, что на Ольхоне энергетика особая. Но теперь сам это почувствовал. Какие желания ни загадаешь, все исполнятся! Главное, мечтать только о хорошем, — напутствует.
Сверху видны шикарные пейзажи ледяной глади Байкала, а снизу, если ехать по льду, видим скалистые мысы, а на них — очертания людей. С каждым связана легенда. Например, на Хобое отчетливо выступает профиль красавицы.
— Говорят, что девушка просила у местных божеств такие же дворцы и богатство, как у мужа. Но их разгневала ее жадность, и ее обратили в камень, — рассказывает Артем, собираясь варить уху из байкальского омуля. Да, теперь он еще и повар.
Пока готовится обед, достаем коньки (их я привезла с собой, но можно и взять напрокат в Хужире) и вперед — кататься по самому большому в мире катку.
Кстати говоря, за день успеете только на одну экскурсию. Так что, если время ограничено, выбирайте, что по душе. Что увидите, если рвануть на юг? Остров Огой. Эффектные фото со скалой обеспечены! А на самом острове есть буддийская ступа. Существует поверье, что нужно обойти ее по часовой стрелке 108 раз и тогда все желания сбудутся.
Важно! В этом году лед на Байкале недостаточно крепкий, машинам ездить вне единственной официальной переправы запрещено. Так что отправляйтесь на хивусе. Это безопасно.
КОШЕЛЕК
Маршрутка — 2150 рублей в одну сторону — из Иркутска на Ольхон.
Обед/ужин в кафе — от 500 рублей.
Экскурсии — от 2500 рублей.
Благоустроенный номер в гостинице- от 5000 за ночь (на двоих).
Итого: около 30 тысяч за две ночевки.
КСТАТИ
Как развлечься
Катание на собачьих упряжках в районе Малого моря — 3000 рублей за 10 минут.
Катание на лошадях по острову — 2000 рублей в час.
Банина льду, чтобы попариться, а потом окунуться в купель- 2500−3000 в час.
Индивидуальная экскурсия на хивусе, чтобы осмотретьпещеры и гроты- от 10 тысяч рублей в час. Фотосессия — от 15 тысяч.
Встретить рассвет на севере острова (тоже индивидуальная экскурсия) — около 29 тысяч рублей.
*Цены указаны на февраль-март 2024 г.
ВАЖНО
Топ-3 способа сэкономить
— Еда в магазинах на острове стоят дороже, так как завозить непросто. То же самое касается кафе. Поэтому, если не лень готовить в гостинице, возьмите часть продуктов из Иркутска.
— Поищите не только варианты проживания в отелях и турбазах, но и у местных жителей. Нередко сдают целый дом или комнату. Стоимость может быть в два раза ниже, чем в гостиницах.
— Езжайте из Иркутска на маршрутке. Если выберете, например, переправу на хивусе, заплатите отдельно и за него, и за трансфер по острову в Хужир — выйдет уже не 2000, а все 4000.