Сколько стоит провести выходные на Ольхоне на Байкале и как сэкономить на отдыхе

Кстати говоря, за день успеете только на одну экскурсию. Так что, если время ограничено, выбирайте, что по душе. Что увидите, если рвануть на юг? Остров Огой. Эффектные фото со скалой обеспечены! А на самом острове есть буддийская ступа. Существует поверье, что нужно обойти ее по часовой стрелке 108 раз и тогда все желания сбудутся.