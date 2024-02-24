Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл казанский «Ак Барс-Динамо»

— Матч мы выиграли, а удовольствия никакого. Сейчас мы вернемся домой и будем разбирать, чтобы больше таких ошибок в игре не было. Такие матчи дают повод подумать, над чем надо еще работать, — сказал после матча главный тренер «СКА-Нефтяника» Василий Грановский.