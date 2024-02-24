Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл казанский «Ак Барс-Динамо»

В Казани завершилась выездная серия хабаровского клуба «СКА-Нефтяник», последняя встреча состоялась с местным «Ак Барс-Динамо». Обе команды в этом матче сделали ставку на атакующую игру, что обернулось настоящей перестрелкой и множеством забитых мячей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Более высокий класс игроков «СКА-Нефтяника» задал тон с самого начала. Ударно отыграв концовку первого и начало второго тайма, хабаровчане, поведя в счете 7:3, должны были снять все вопросы относительно исхода этого поединка. Однако казанцы не думали сдаваться и продолжили упорную борьбу, сумев проламывать оборону дальневосточников, и сократить отставание до минимума.
— Матч мы выиграли, а удовольствия никакого. Сейчас мы вернемся домой и будем разбирать, чтобы больше таких ошибок в игре не было. Такие матчи дают повод подумать, над чем надо еще работать, — сказал после матча главный тренер «СКА-Нефтяника» Василий Грановский.
Победа в Казани не повлияла на турнирное положение «СКА-Нефтяника», который по-прежнему занимает 4-е место. Следующий матч армейцы проведут в Хабаровске, 26 февраля «кабаны» примут у себя в гостях команду «Старт» из Нижнего Новгорода.