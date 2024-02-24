Тигра с больными лапами из Приморья доставили в хоспис

ВЛАДИВОСТОК, 24 фев — РИА Новости. Амурского тигра из Приморья, которого нельзя было выпустить в тайгу из-за проблем с лапами в результате огнестрельного ранения, доставили в хоспис в Ленинградской области, идет процесс адаптации, сообщил РИА Новости гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Молодого тигра поймали в середине декабря 2023 года в районе села Дмитриевка в Приморье. Его не удавалось отогнать от населенного пункта, где он нападал на собак. Арамилев сообщал РИА Новости, что у зверя ограничена подвижность суставов передних лап, есть угроза его жизни. Хищнику было сложно передвигаться даже в вольере. Ветеринары выявили у тигра старое огнестрельное ранение, он нападал на собак в селе из-за проблем с лапами. Было получено разрешение Росприроднадзора на помещение зверя в хоспис «Дом тигра» в Ленинградской области, его отправили туда 22 февраля самолетом.
«До хосписа живым доехал. Идёт адаптация», — сказал Арамилев.
Он отметил, что тигр перенес дальнюю дорогу: самолётом, потом автомобилем. Зверь чувствует себя нормально, добавил собеседник.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.