Тигра с больными лапами из Приморья доставили в хоспис

Молодого тигра поймали в середине декабря 2023 года в районе села Дмитриевка в Приморье. Его не удавалось отогнать от населенного пункта, где он нападал на собак. Арамилев сообщал РИА Новости, что у зверя ограничена подвижность суставов передних лап, есть угроза его жизни. Хищнику было сложно передвигаться даже в вольере. Ветеринары выявили у тигра старое огнестрельное ранение, он нападал на собак в селе из-за проблем с лапами. Было получено разрешение Росприроднадзора на помещение зверя в хоспис «Дом тигра» в Ленинградской области, его отправили туда 22 февраля самолетом.