Лёд и пламень: хабаровские пожарные сыграли товарищеский матч в хоккей

У самой большой Арены города «Ерофей» в честь Дня защитника Отечества в прошедшую пятницу развернулись праздничные гуляния. В них приняли участие и хабаровчане, и гости города. Одним словом, это был «пир на весь мир» для всех желающих, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Не остались в стороне и команды трех дивизионов регионального чемпионата Офицерской хоккейной лиги. Выставочные встречи, в аккурат, проходили на открытой площадке возле здания спортивного комплекса. Ребята из «МЧС» и «Дружины» сыграли дружеский хоккейный матч по «Русской классике».
На льду развернулась нешуточная борьба. И сотрудники Хабаровского пожарно-спасательного гарнизона, и военнослужащие Амурского спасательного центра МЧС России демонстрировали слаженную командную игру и прекрасную физическую подготовку. Невозможно было определить лучших.
Участники не отчаиваются. Несмотря на проигрыш, они отметили повышение уровня своего мастерства — в этом сезоне команда прошла в плей-офф. Это не последний товарищеский матч, к тому же, что они не собираются останавливаться на достигнутом. Да и спортивные товарищеские состязания — отличный способ провести выходные ярко и с пользой для здоровья.