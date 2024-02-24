Лёд и пламень: хабаровские пожарные сыграли товарищеский матч в хоккей

Участники не отчаиваются. Несмотря на проигрыш, они отметили повышение уровня своего мастерства — в этом сезоне команда прошла в плей-офф. Это не последний товарищеский матч, к тому же, что они не собираются останавливаться на достигнутом. Да и спортивные товарищеские состязания — отличный способ провести выходные ярко и с пользой для здоровья.