Викторина «Всей семьей27» стартовала в Хабаровском крае

В Хабаровском крае стартовала викторина «Всей семьей27», принять участие в которой может каждый житель, достигший возраста 18 лет. Проект поддержали известные жители региона, в том числе спортсмены, общественники, телеведущие. Он проводится в рамках объявленного в России Года семьи. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Евгений Никонов, зампред краевого правительства.
Жителям предлагают ответить на три несложных вопроса, касающихся семьи, и получить шанс выиграть один из 30 тысяч призов. Самый главный приз викторины — автомобиль. Итоги будут подведены 30 марта на официальном сайте проекта.
Чтобы стать участником викторины необходимо получить брошюру, заполнить ее и отдать волонтеру. Места приема будут располагаться с 15 по 17 марта в крупных торговых центрах. С собой необходимо взять паспорт и телефон для прохождения регистрации на викторину.