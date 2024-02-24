Викторина «Всей семьей27» стартовала в Хабаровском крае

В Хабаровском крае стартовала викторина «Всей семьей27», принять участие в которой может каждый житель, достигший возраста 18 лет. Проект поддержали известные жители региона, в том числе спортсмены, общественники, телеведущие. Он проводится в рамках объявленного в России Года семьи. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Евгений Никонов, зампред краевого правительства.