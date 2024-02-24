Ночью в Красноярске температура воздуха может опуститься до −40

В Среднесибирском УГМС корреспонденту «КП»-Красноярск сообщил, что в субботу в краевой столице ожидаются переменная облачность и несильный ветер: от двух до семи метров в секунду. Ночью сохранится стужа от −27 до −32, а местами почти до −40. Днем ощутимо теплее: в промежутке от −10 до −15, на отдельных территориях от −18 до −23. На дорогах сохраняется гололедица.