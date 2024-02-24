Ночью в Красноярске температура воздуха может опуститься до −40

Февральские морозы не спешат уходить из Красноярского края. 24 февраля в регионе будет по-сибирски холодно. По прогнозам синоптиков, в ночь на 25 февраля в центральных и южных районах температура воздуха местами может опуститься до −40.
В Среднесибирском УГМС корреспонденту «КП»-Красноярск сообщил, что в субботу в краевой столице ожидаются переменная облачность и несильный ветер: от двух до семи метров в секунду. Ночью сохранится стужа от −27 до −32, а местами почти до −40. Днем ощутимо теплее: в промежутке от −10 до −15, на отдельных территориях от −18 до −23. На дорогах сохраняется гололедица.
В Службе спасения Красноярского края напомнили, что в стужу лучше выходить на улице в многослойной одежде из натуральных тканей. Не забывайте шапку и шарф, варежки или перчатки, а также теплые носки. Металлические украшения желательно снять и оставить дома. Остывший металл может стать причиной так называемых холодовых травм. Алкоголь употреблять нельзя: спиртное расширяет сосуды на поверхности тела и приводит к быстрой потере тепла.