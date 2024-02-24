Две москвички прилетели в Хабаровск по путевкам от форума «Россия»

— В рамках дня Хабаровского края на форуме «Россия» (0+), организованного по указу президента РФ Владимира Путина, мы разыграли две путевки на двоих. Первый розыгрыш прошел на площадке «Дальневосточная панорама» (0+) в павильоне 75, еще один в павильоне D, где организовано выставочное пространство «Почувствуй Россию» (0+). Победители могли сами выбрать даты тура: москвички решили посетить Хабаровский край в феврале, в конце марта к нам приедет студенческая пара. Перелет, а также налоговый вычет за победу в розыгрыше, они оплатили самостоятельно. Помимо поездки на горнолыжный курорт, наших гостей ждет обзорная экскурсия по Хабаровску, — рассказали в министерстве туризма Хабаровского края.