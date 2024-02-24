Две москвички прилетели в Хабаровск по путевкам от форума «Россия»

На февральские праздники в Хабаровск прибыли две столичные гостьи. Ольга и Лариса Язенцевы выиграли путевки от международного форума «Россия» (0+). Женщины из Москвы ознакомились с местными достопримечательностями, посетили каменную черепаху у Хабаровского краевого музея им. Гродекова, сфотографировались у памятника на утесе Невельского и покатались на лыжных комплексах ГЛК «Холдоми», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Насыщенные выходные для москвичек получились благодаря инициативе министерства туризма, организовавшего программу мини-отпуска «Лыжная стрела». Туры были разыграны на ВДНХ 14 ноября 2023 — в день Хабаровского края.
— В рамках дня Хабаровского края на форуме «Россия» (0+), организованного по указу президента РФ Владимира Путина, мы разыграли две путевки на двоих. Первый розыгрыш прошел на площадке «Дальневосточная панорама» (0+) в павильоне 75, еще один в павильоне D, где организовано выставочное пространство «Почувствуй Россию» (0+). Победители могли сами выбрать даты тура: москвички решили посетить Хабаровский край в феврале, в конце марта к нам приедет студенческая пара. Перелет, а также налоговый вычет за победу в розыгрыше, они оплатили самостоятельно. Помимо поездки на горнолыжный курорт, наших гостей ждет обзорная экскурсия по Хабаровску, — рассказали в министерстве туризма Хабаровского края.
— Я пришла посмотреть выставку «Россия» (0+), а выиграла путевку на двоих. Конечно, я была очень рада. Спасибо организаторам этого розыгрыша за такую уникальную возможность — побывать в Хабаровском крае. Будем наслаждаться отдыхом в регионе, про который раньше слышала только из новостей, и учиться кататься на лыжах, — рассказала Ольга.
Мероприятие предназначено продвигать туристический потенциал Хабаровского края и уже через неделю на выставке-форуме «Россия» (0+) для этого откроется специальная площадка, где посетители смогут узнать о главных событиях, промышленных экскурсиях и самых привлекательных турах региона. В марте на площадке «Родины китов и самолетов» (0+) Китолет планирует разыграть путевки на Шантары и туры в глэмпинги региона.