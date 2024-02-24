Около 100 водителей поучаствовали в автопробеге в Тайшете

— По всему региону прошли праздничные мероприятия. Например, в Нижнеудинском районе состоялись состязания по охотничьему биатлону. Каждый участник должен был пробежать на лыжах и попасть по мишени. В роли мишеней, кстати, были воздушные шары. В этом году лучшей стала команда из Алзамая, — говорит Игорь Кобзев.