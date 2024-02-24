Режим повышенной готовности продлен в Ленинском округе Иркутска до 1 марта

Режим повышенной готовности на территории садоводств «Ангара-3» и «Нептун» продлен в Ленинском округе до 1 марта. Решение принято в связи с высоким уровнем Ангары. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) мэра Иркутска Руслан Болотов.