Режим повышенной готовности продлен в Ленинском округе Иркутска до 1 марта

Режим повышенной готовности на территории садоводств «Ангара-3» и «Нептун» продлен в Ленинском округе до 1 марта. Решение принято в связи с высоким уровнем Ангары. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) мэра Иркутска Руслан Болотов.
Режим повышенной готовности в садоводствах был введен 21 февраля. Из-за резкого понижения температуры воздуха на Ангаре идет шуга, которая привела к заторам по течению и повышению уровня воды.
Напомним, что ранее в Ленинском округе оборудовали земляной вал от улицы 7-й Светлой до улицы 9-й Светлой СНТ «Ангара-3». Уровень дороги подняли длиной 100 метров по улице Набережной. Для этого использовали 960 тонн гравия.