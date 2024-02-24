Время идти в ботанический сад: когда и что цветет в Симферополе

«Пиковое посещение — это апрель, когда люди уже устают сидеть дома, и цветут первые тюльпаны. И пусть у нас их не очень много, потому что это не совсем наша культура, но люди уже очень хотят чего-то яркого, красочного, и приходят», — сказала Анна Репецкая.