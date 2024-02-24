Время идти в ботанический сад: когда и что цветет в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости Крым. Весна и осень — лучшее время для посещения ботанического сада имени Багрова Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского в Симферополе. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала его директор Анна Репецкая.
«Пиковое посещение — это апрель, когда люди уже устают сидеть дома, и цветут первые тюльпаны. И пусть у нас их не очень много, потому что это не совсем наша культура, но люди уже очень хотят чего-то яркого, красочного, и приходят», — сказала Анна Репецкая.
В мае в ботаническом саду крымской столицы зацветают сирень, пионы и ирисы — здесь большая коллекция этих растений.
«В конце апреля — начале мая цветет сирень. По моему мнению и мнению посетителей, у нас лучшая коллекция сирени на юге России», — призналась директор.
Летом ботанический сад посещают реже, так как люди больше времени проводят на море. А в сентябре публика снова возвращается на цветение хризантем: вдохнуть перед зимой последние цветочные ароматы, добавила Репецкая.
Одновременно с цветением сирени в ботаническом саду в Симферополе можно увидеть цветение сакуры. А четыре года назад ученые-ботаники начали здесь испытывать более сотни гибридов хризантем.