Гололедица и до +15°С ожидается в Беларуси в субботу

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Местами на дорогах Беларуси в субботу сохранится гололедица, об этом предупредили в Белгидромете.
В целом по стране ожидается облачная с прояснениями погода, днем местами небольшие дожди. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с.
Температура воздуха будет колебаться от +4°С по северу до +15°С по юго-западу.
По данным МЧС, возможны такие факторы опасности, как затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий, риск травматизма населения.
Прогноз погоды по областям
Холоднее всего среди всех областных центров в субботу будет в Витебске от +5°С до +7°С. Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, возможен дождь.
В Могилеве столбики термометров покажут +6..+7°С, а в Минске и Гомеле +7..+9°С. В этих областных центрах ожидается также облачная с прояснениями погода.
В Гродно температура поднимется до +11..+13°С, будет облачно и пройдет дождь.
Выше всего температура в субботу ожидается в Бресте — там, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +13..+15°С. Ожидается переменная облачность, есть вероятность осадков.