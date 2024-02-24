Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Гололедица и до +15°С ожидается в Беларуси в субботу

В Беларуси сохраняется достаточно теплая для конца февраля и сырая погода, местами термометры покажут +15°С.
Сейчас в Ричмонде: +6° 2 м/с 93% 747 мм рт. ст. +6°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Местами на дорогах Беларуси в субботу сохранится гололедица, об этом предупредили в Белгидромете.

В целом по стране ожидается облачная с прояснениями погода, днем местами небольшие дожди. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха будет колебаться от +4°С по северу до +15°С по юго-западу.

По данным МЧС, возможны такие факторы опасности, как затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий, риск травматизма населения.

Прогноз погоды по областям

Холоднее всего среди всех областных центров в субботу будет в Витебске от +5°С до +7°С. Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, возможен дождь.

В Могилеве столбики термометров покажут +6..+7°С, а в Минске и Гомеле +7..+9°С. В этих областных центрах ожидается также облачная с прояснениями погода.

В Гродно температура поднимется до +11..+13°С, будет облачно и пройдет дождь.

Выше всего температура в субботу ожидается в Бресте — там, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +13..+15°С. Ожидается переменная облачность, есть вероятность осадков.