Намазхана появилась в аэропорту Астаны

Обращение появилось в Telegram-канале воздушной гавани столицы.
«Мы рады объявить, что завершена реконструкция молельной комнаты для совершения намаза в терминале внутренних вылетов. Мужская и женская комнаты для намаза находятся на первом этаже в зале прилета, обеспечивая удобство и комфорт для пассажиров и посетителей», — говорится в сообщении.
Кроме того, еще одна намазхана доступна в стерильной зоне Т2 на втором этаже Международного аэропорта Астаны.
«Пассажиры могут совершить один из столпов ислама — намаз — перед вылетом. Мы приложили все усилия, чтобы обеспечить удобные условия для совершения намаза для всех наших пассажиров. Надеемся, что эти усовершенствования помогут сделать ваше путешествие более спокойным и комфортным. Желаем вам приятных поездок!».
20 февраля 2024 года министр просвещения Гани Бейсембаев прокомментировал вопрос открытия намазхана в школах Казахстана.