Намазхана появилась в аэропорту Астаны

«Пассажиры могут совершить один из столпов ислама — намаз — перед вылетом. Мы приложили все усилия, чтобы обеспечить удобные условия для совершения намаза для всех наших пассажиров. Надеемся, что эти усовершенствования помогут сделать ваше путешествие более спокойным и комфортным. Желаем вам приятных поездок!».