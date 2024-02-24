Бегство из-за климата или экспорт рабочей силы. Как миграция влияет на жизнь узбекистанцев

Климатическая миграция
По мнению миссии, миграция из-за изменения климата — это не далекое будущее, а современная угроза.
Последствия изменения климата могут оказаться для Узбекистана намного опаснее, чем для других стран, поскольку 25% экономики и 20% рабочей силы заняты или обеспечиваются сектором сельского хозяйства. Изменение климата может особенно сильно ударить по этой отрасли, и при негативном развитии ситуации объем внутренней и внешней миграции населения может возрасти..
Мигранты-нелегалы
Второй вызов после изменения климата, согласно докладу миссии — незарегистрированные мигранты или нарушители миграционного законодательства. Так, количество нелегальных мигрантов в Швеции достигает 15−20 тысяч человек. В последние годы усугубилась проблема нелегальных узбекских мигрантов в США: в 2021—2023 годах около 13 тысяч граждан Узбекистана были арестованы в США за нелегальную миграцию, а по состоянию на октябрь 2023 года наши соотечественники заняли третье место по числу нелегалов, арестованных на южной границе США..
Еще одна проблема незарегистрированной миграции — торговля людьми. В 2023 году зафиксированы 193 жертвы, из них 33 женщины и 42 ребенка. Основные пункты назначения для жертв торговли людьми — Турция, Казахстан, Россия, ОАЭ и Индия.
Трудовые мигранты
Статистические данные в докладе Миссии по трудовой миграции приводятся по итогам за апрель-сентябрь 2023 года. К сентябрю 2023 года 2,1 миллиона узбекистанцев находились в трудовой эмиграции, больше половины из них — 62% — приходится на Россию. Среди других направлений выделяются Казахстан (11%), Турция (6%) и Республика Корея (3%)..
В докладе миссии отмечается положительная роль Агентства по внешней трудовой миграции: с января по август правительство обеспечило организованную трудовую миграцию для более 28 тысяч человек, основными направлениями которой стали Россия (20,4 тысячи человек), Республика Корея (3,1 тысячи человек) и Великобритания (1,8 тысячи человек)..
Отметим, что в 2023 году Агентство внешней трудовой миграции заключило 118 договоров о привлечении работников из Узбекистана с работодателями и кадровыми агентствами развитых стран мира, благодаря чему 38,4 тысячи граждан смогли трудоустроиться в Российской Федерации, Казахстане, Турции, Румынии, Японии, Литве, Болгарии, Польше и других странах..
Эмиграция по Green Card
Особое место доклад отвел популярной теме эмиграции в США, куда сильнее всего стремятся попасть узбекистанцы. И самый быстрый способ для этого — выиграть Diversity Visa (более известную как Green Card), что ежегодно удается в среднем 5−6 тысячам граждан Узбекистана. Рекорд по участию был отмечен в 2020 году, когда Узбекистан занял второе место в мире по заявкам на участие в Green Card: более 2,57 миллиона узбекистанцев (с учетом родственников заявителей) тогда участвовали в лотерее..
Напомним, что в 2021 году у Узбекистана было пятое место по числу одобренных виз по сравнению с посольствами и консульствами США по всему миру, а в 2022 году консульский отдел посольства США в Ташкенте занял третье место в мире по числу одобренных виз по программе Diversity Visa, и право на переезд получили 5511 наших соотечественников.