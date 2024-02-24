Бегство из-за климата или экспорт рабочей силы. Как миграция влияет на жизнь узбекистанцев

Эмиграция по Green Card



Особое место доклад отвел популярной теме эмиграции в США, куда сильнее всего стремятся попасть узбекистанцы. И самый быстрый способ для этого — выиграть Diversity Visa (более известную как Green Card), что ежегодно удается в среднем 5−6 тысячам граждан Узбекистана. Рекорд по участию был отмечен в 2020 году, когда Узбекистан занял второе место в мире по заявкам на участие в Green Card: более 2,57 миллиона узбекистанцев (с учетом родственников заявителей) тогда участвовали в лотерее..