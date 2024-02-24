Нарушения выявили в новой школе в Кокшетау

В акмолинский областной филиал партии AMANAT обратился директор общеобразовательной школы № 9 города Кокшетау Тилеген Аманкелди. Это тот самый учебно-воспитательный комплекс-долгострой, окончания строителдьства которого жители областного центра ждали целых семь лет. В своем письме руководитель изложил проблемы, которые на сегодняшний день имеют место быть в учебном заведении. Комиссия партийного контроля вместе с представителяли управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области посетила объект.
По словам директора школы, учебное заведение было введено в эксплуатацию в августе 2023 года.
— С 1 сентября мы открыли двери. Сейчас у нас уже 600 учащихся, 25 класс-комплектов, при школе есть мини-центр. Работа идет. Но при эксплуатации был обнаружен ряд проблем. Так, кровля крыши школы протекает, из-за чего замыкают и пожарная сигнализация, и электричество, промокают потолки кабинетов. Также большая проблема — септик. Школа не подключена к центральной канализации, и септик наполняется грунтовыми водами. Еженедельно выкачиваем около 50 кубов при расходе воды в неделю 5−6 кубов, — сообщил Тилеген Аманкелди.
Высаженные возле школы саженцы на момент сдачи школы, по словам директора, были уже высохшими. А к протекающей крыше и промокшему потолку в непогоду присоединились и неутепленные окна, из которых ужасно дуло. Сотрудникам школы пришлось найти выход из ситуации, запенив оконные щели.
Фото: Оксана Матасова / Kazinform.
Как выяснилось, в разные годы у объекта были разные заказчики — в свое время отдел строительства города Кокшетау передал долгострой управлению строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области. Ну, а первоначальная подрядная организация признана судом недобросовестным подрядчиком.
— В 2021 году объект передали в управление строительства, до этого заказчиком был отдел строительства города Кокшетау. Основные работы по конструктивной части, в том числе и кровля, были выполнены при отделе строительства. Нам этот объект был передан с явными нарушениями. Возможные нарушения мы устранили, ввели объект в эксплуатацию, но сейчас в ходе эксплуатации выявили некоторые нарушения по кровле. На сегодняшний день подали в суд. Имеется решение суда о понуждении первого подрядчика ТОО «НИКС ИнжинирингГрупп» устранить замечания. В случае неустранения замечаний иск повторно будет направлен в суд о взыскании с него суммы ущерба, — пояснил руководитель отдела строительства объектов социальной сферы управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области Чингис Бектимиров.
Как отметил спикер, на объекте менялись и технадзоры. Чиновник согласен, что технадзор, который принимал кровлю здания, должен также понести ответственность за случившееся.
— Думаю, судебные процедуры займут еще несколько месяцев. Мы сейчас выходим на судебного исполнителя, чтобы он понудил подрядчика исполнить решение суда и устранить замечание по кровле, — добавил Чингис Бектимиров.
Ну, а директор школы, пока идут суды, видит лишь одно решение сложившейся ситуации.
— Мы устраняем все своими силами, где есть у нас возможность, где-то укрываем крышу, где-то окна запениваем. Кабинетов предостаточно, перераспределяем, где-то пересаживаем школьников в другой кабинет, в общем, учебный процесс не прерывается. Но некомфортно, что портится имущество, ведь школа новая, — подытожил Тилеген Аманкелди.