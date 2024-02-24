Нарушения выявили в новой школе в Кокшетау

— В 2021 году объект передали в управление строительства, до этого заказчиком был отдел строительства города Кокшетау. Основные работы по конструктивной части, в том числе и кровля, были выполнены при отделе строительства. Нам этот объект был передан с явными нарушениями. Возможные нарушения мы устранили, ввели объект в эксплуатацию, но сейчас в ходе эксплуатации выявили некоторые нарушения по кровле. На сегодняшний день подали в суд. Имеется решение суда о понуждении первого подрядчика ТОО «НИКС ИнжинирингГрупп» устранить замечания. В случае неустранения замечаний иск повторно будет направлен в суд о взыскании с него суммы ущерба, — пояснил руководитель отдела строительства объектов социальной сферы управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области Чингис Бектимиров.