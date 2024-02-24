Принуждают к забастовкам: в полиции Мангистау сделали заявление

Напомним, нефтяники и железнодорожники ТОО «West Oil Software» потребовали сравнить заработные платы с Единой системой оплаты труда КМГ, обновить материально-техническую базу, а также вхождения в штат дочернего предприятия КМГ. В ответ на это АО НК «КазМунайГаз» заявило о готовности выполнить одно из требований работников ТОО «West Oil Software» — в течение трёх лет КМГ обновит более 200 единиц техники. Спустя восемь дней забастовки руководство компании на ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» сообщило, что забастовка рабочих грозит аварией на нефряных скважинах, а также немалыми убытками. В КазМунайГазе посчитали, что ущерб от забастовки водителей West Oil Software составил более миллиарда тенге. По инициативе акима Каракиянского района Сымбата Торетаева, была предпринята попытка организовать переговорный процесс с работниками West Oil Software, однако рабочие отказались от переговоров, потребовав трудоустройства в штат «Казмунайгаза»..