Гендерное равенство. Что о нем думают мужчины Узбекистана?

«Патриархальный уклад строится на том, что у кого власть — у того чуть больше привилегий. Мне кажется, что людям просто страшно увидеть мир другим. Они не понимают, а какой он может быть? Они не хотят покидать пресловутую зону комфорта и компетентности, где все понятно и привычно. Выходить в новый мир страшно, а вдруг там будет хуже?», — рассказала она.