Гендерное равенство. Что о нем думают мужчины Узбекистана?

В частности, весьма значимым событием в этом направлении стало принятие в апреле прошлого года пакета поправок в законодательство о защите от насилия и притеснения женщин и детей.
Инициативная гражданская группа добилась того, что соответствующие кодексы дополнили статьи, посвященные бытовому насилию, сексуальному домогательству и другим преступлениям против женщин и детей. В прошлом году 9,8 тысячи граждан Узбекистана привлекли к ответственности по этим статьям.
О вопросах продвижения прав женщин в Узбекистане, выступая с трибуны ООН в сентябре прошлого года, говорил президент Шавкат Мирзиёев.
Уже в этом году правительство сняло запрет на вождение женщинами массивных грузовиков и пассажирских автобусов вместимостью больше 14 человек. В Минтрансе отметили, что отмена предыдущих норм укрепит законодательную базу для трудоустройства женщин в новых профессиональных сферах.
В большинстве случаев женская половина Узбекистана воспринимает эти нововведения позитивно, а что происходит в головах у мужчин нашей страны?
Не комплименты и цветы делают мужчин мужчинами
Если брать в расчет медиапространство, то можно отметить нескольких блогеров-мужчин, которые продвигают идеи гендерного равенства. К примеру, часто про women empowerment пишет блогер Никита Макаренко. Однако он считает, что мы еще далеки от того, чтобы у женщин были равные права с мужчинами.
«В Узбекистане женщины не участвуют в должной роли в политике, не получают равных с мужчинами зарплат, угнетаются в семьях, подвергаются насилию на улице, харрасменту в рабочих коллективах. Это очень и очень плохо. Но дело движется вперед! Хоть и медленно. Лично я стараюсь вносить посильный вклад в обеспечение гендерного равенства и в просвещение. И призываю всех мужчин к этому присоединяться», — написал он в одном из своих постов, посвященных Международному женскому дню 8 марта.
По его мнению, не комплименты, не цветы и не конфеты делают мужчин мужчинами, а уважение прав женщин.
«Если вы считаете, что ваша супруга обязана тащить на себе все домашние дела — вы просто маменькин лентяй, который прикрывается “традициями”. Если вы не даете женщинам равных прав в своем коллективе — вы просто слабачок, который боится конкуренции. Если вы политик, который намеренно не допускает женщин к власти — вы просто трус, который чувствует, что женщина сможет лучше вас. Если вы пристаете к женщинам и нарушаете их личное пространство — вы не “мачо”, а слизняк и неудачник», — добавил Макаренко.
Мужская половина стала более консервативной
Двадцатилетний Саъдуллаев Шохрух изучает IT в Вестминстерском университете в Ташкенте. А еще с 2021 года он пишет и переводит материалы для проекта против насилия «Немолчи». Молодой человек отмечает, что всегда был небезразличен к феминизму и хотел внести свой вклад в развитие его идей в Узбекистане.
«Я воспитывался мамой и сестрами, большая часть моего круга общения до сих пор — женщины. Мое волонтерство в проекте началось с простого сообщения Ирине Матвиенко. До сих пор восхищаюсь ею, так как она не ленилась читать все сообщения, обучала, как писать посты, проводила нам тренинги. Команда встретила очень дружелюбно», — рассказал волонтер.
По словам Шохруха, друзья поддержали его новое начинание. Все они знали, что молодой человек заинтересован в этой тематике, поэтому их первой реакцией было — «пазл собрался!». А вот в семье вначале возникли недопонимания — родные не знали про проект, но после разъяснений согласились с его стремлением.
«Увы, к активизму у нас относятся с осторожностью и опаской», — поделился он.
Будучи волонтером, Шохрух постоянно пополняет свой багаж знаний в этой сфере, отмечает сексистские высказывания в разговорах с окружающими. В частности, с лета 2023 года в рядах исследовательской группы изучает по архивам гендерную политику в УзССР.
«Мне кажется, что мужское отношение к вопросу гендерного равенства среди моего поколения стало ухудшаться. Исследовательница Элис Эванс, которая этой зимой посещала Узбекистан, отмечает, что сейчас мужская половина стала более консервативной по сравнению с женской. Я тоже это замечаю по сексистским мемам и иногда при разговорах. На первом курсе мы как-то обсуждали гендерное равенство и право женщин на работу. Один однокурсник ответил: “Я не хочу, чтобы моя жена работала. Она должна быть хорошей келинкой и ухаживать за моей мамой”, — поделился Саъдуллаев.
По словам волонтера, слышать такое было странно, но было понятно, что это всего лишь проекция родителей на ребенка.
«Думается, что против равенства между мужчинами и женщинами идут только люди с узким кругозором. Полагаю, что решать этот вопрос можно через просвещение», — заключил он.
За и против
Среди тех граждан-мужчин, которые не «в теме», еще очень много тех, кто не принимает новые веяния. Это ярко продемонстрировало выдвижение женщины на выборах президента 2021 года. Эта новость была воспринята в стране неоднозначно. Мнения разделились на два лагеря. Одни утверждали, что только женщина своей легкой рукой сможет решить наболевшие проблемы, которые не дают стране дышать свободно. Другие возмущались, «неужели страна докатилась до того, что во главе всего встанет представительница слабого пола?».
Противоречивые комментарии можно было наблюдать и в период принятия законодательных поправок, которые были призваны защитить женщин от насилия и притеснения. Многие возмущения сводились к тому, что после этого «пересажают всех мужчин».
Я решил опросить нескольких мужчин разных возрастов и статусов, чтобы узнать, что они сегодня думают о гендерном равенстве и к чему, по их мнению, это может привести в нашей стране.
Артем Т., 21 год, не женат:
— Считаю, что гендерного равенства не существует, и любые попытки, пытающиеся уравновесить права между мужчинами и женщинами, могут лишь усугубить ситуацию. Мужчины перестанут видеть «женственность» в женщинах и начнут воспринимать их как своих «приятелей». Это снимет все ограничения в нормах этикета и коммуникации между представителями разных полов.
Думаю, даже любая ссора приведет к тому, что поднятие руки на женщину будет восприниматься как обычное дело. Ведь все равны! Значит, к примеру, и драка между мужчиной и женщиной будет чем-то обыденным, так же как и драка между мужчинами. И фраза «это же девушка!» уже не сработает, люди окончательно не будут знать границ.
Кроме того, раз гендерное равенство, то тогда девушек должны будут наравне с парнями призывать на службу в вооруженных силах. А это, на мой взгляд, поставит под сомнение качество армии.
Махмуд А., 52 года, в браке больше 25 лет:
— Гендерное равенство — это неестественное понятие, которое люди хотят внедрить в наше общество. Мужчины и женщины созданы разными: у нас отличается телосложение, у нас разные цели, задачи, предназначения, характер, в конце концов.
Поэтому, я считаю, не получится уравнять мужчин и женщин как бы этого не хотели ярые последователи феминизма. В противном случае, женщины станут мужеподобными, а мужчины утратят свой истинный смысл существования.
В мире все держится на балансе, и человеку не стоит вмешиваться в то, что уже упорядочено прекрасным образом, пытаясь диктовать свои условия.
Шовкат М., 59 лет, в браке уже более 30 лет:
— Я уверен, что гендерное равенство в Узбекистане поможет намного улучшить качество жизни женщин и развеять постоянные стереотипы, навязываемые испокон веков во многих культурах. Это шаг к развитию гуманного общества в нашей стране.
Это не сотрет границы между полами, как думают некоторые. Это ведь просто предоставит женщинам равные с мужчинами права. В частности, они смогут расширить свои профессиональные возможности, продвигаться по карьерной лестнице во всех сферах деятельности — экономике, науке, политике, спорте и так далее.
Тимур Х., 29 лет, не женат:
— Это может послужить толчком для мужчин больше уважать женщин, дать возможность девушкам попробовать себя в разных сферах, чтобы вносить свой вклад в развитие нашего общества.
Особенно продвижение вопроса о гендерном равенстве поможет подрастающему поколению понять, что уважения достойны все вне зависимости от обстоятельств и пола. Возможно, это будет способствовать решению многих проблем, одной из которых является домашнее насилие — как физическое, так и моральное.
Должно смениться несколько поколений
Таким образом, опрашивая разных людей с разными взглядами и жизненным опытом, я пришел к выводу, что на сегодняшний день многие попросту не понимают сути гендерного равенства. Также в сознании мужского общества все еще очень живы различного рода стереотипы. Люди часто путают это понятие со стремлением ущемить в правах мужчин или «возвеличить» женщин над ними. Однако прогрессивные взгляды уже наблюдаются.
По утверждению психолога проекта против насилия «Немолчи» Лианы Натрошвили, в любом обществе есть традиционный уклад, который очень тяжело уходит, поскольку людям важно к чему-то принадлежать.
«Патриархальный уклад строится на том, что у кого власть — у того чуть больше привилегий. Мне кажется, что людям просто страшно увидеть мир другим. Они не понимают, а какой он может быть? Они не хотят покидать пресловутую зону комфорта и компетентности, где все понятно и привычно. Выходить в новый мир страшно, а вдруг там будет хуже?», — рассказала она.
По ее словам, подобные перемены всегда идут тяжело. В любое время находятся люди, которые выступают амбассадорами этих перемен. И всегда есть те, кто против каких-то изменений. Даже опыт развитых стран, где не так давно тоже происходили реформы, показывает, что отношение социума к разным вещам менялось со скрипом. Перемены в нашей стране начались, но должно смениться несколько поколений, чтобы нововведения стали чем-то естественным в нашей среде.
Муслим Абдуллаев.