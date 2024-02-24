Психологи предупредили об опасности дранкорексии

Ученые опросили почти полтысячи австралийских студенток в возрасте от 18 до 24 лет по поводу их привычек и поведения, связанных с употреблением спиртного. Оказалось, что почти 83% молодых девушек в течение трех месяцев, предшествующих опросу, хотя бы иногда практиковали «дранкорексическое» поведение — слишком много выпив накануне, они пытались компенсировать полученные с алкоголем калории, отказываясь от еды или тренируясь до изнеможения в спортзале. А 28% девушек поступали так регулярно и целенаправленно.