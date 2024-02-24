Психологи предупредили об опасности дранкорексии

Статья клинических психологов из Университета Южной Австралии опубликована в журнале Australian Psychologist.
Ученые опросили почти полтысячи австралийских студенток в возрасте от 18 до 24 лет по поводу их привычек и поведения, связанных с употреблением спиртного. Оказалось, что почти 83% молодых девушек в течение трех месяцев, предшествующих опросу, хотя бы иногда практиковали «дранкорексическое» поведение — слишком много выпив накануне, они пытались компенсировать полученные с алкоголем калории, отказываясь от еды или тренируясь до изнеможения в спортзале. А 28% девушек поступали так регулярно и целенаправленно.
Как объяснила один из авторов исследования Алисия Пауэлл-Джонс (Alycia Powell-Jones), в основе дранкорексии (по аналогии с анорексией) лежат две ключевые молодежные социальные нормы, которым стараются следовать молодые девушки: с одной стороны, считается правильным напиваться в кругу своих сверстников, а с другой — нельзя толстеть, нужно быть худощавой и стройной.
Комбинацию злоупотребления алкоголем и нарушения пищевого поведения Пауэлл-Джонс назвала «высокотоксичным коктейлем» для молодого поколения. «Это сочетание невероятно вредно и опасно, оно резко повышает риск тяжелых последствий для физического и психического здоровья, таких как гипогликемия, цирроз печени, дефицит важных питательных веществ, нарушение функции сердца и головного мозга, провалов в памяти, потери сознания, депрессии, когнитивных расстройств», — подчеркнула Пауэлл-Джонс.