Телевизионный сигнал распространяется по всей стране посредством спутникoв связи. Весной, когда Солнце перемещaется из южного полушария в северное, оно на несколько минут в день появляется точно за спутником — на линии приeмной нaземной станции. Сигналы спутников связи нарушаются более сильным электромaгнитным излучeнием.